Com visão aperfeiçoada, telescópio Hubble da NASA faz misteriosa descoberta no espaço

Observando 10 bilhões de anos no passado do universo, os astrônomos encontraram um par de quasares que estão tão próximos um do outro que parecem um único objeto em fotos telescópicas baseadas no solo, mas não na visão nítida do Hubble da Agência Espacial Americana (NASA).

Como revelado, em um longo texto, os pesquisadores acreditam que os quasares estão muito próximos um do outro porque residem nos núcleos de duas galáxias em fusão. A equipe ganhou a “dobradinha diária” ao encontrar outro par de quasares em outra dupla de galáxias em colisão.

Um quasar é um farol brilhante de luz intensa do centro de uma galáxia distante que pode ofuscar toda a galáxia. É alimentado por um buraco negro supermassivo que se alimenta vorazmente de matéria em expansão, liberando uma torrente de radiação.

A descoberta desses quatro quasares oferece uma nova maneira de sondar colisões entre galáxias e a fusão de buracos negros supermassivos no início do universo, dizem os pesquisadores.

NASA, ESA, H. Hwang and N. Zakamska (Johns Hopkins University), and Y. Shen (University of Illinois, Urbana-Champaign)

Como revelado pela NASA, os quasares estão espalhados por todo o céu e eram mais abundantes há 10 bilhões de anos. Houve muitas fusões de galáxias na época, alimentando os buracos negros. Portanto, os astrônomos teorizam que deveria haver muitos quasares duais durante esse tempo.

Como detalhado, os resultados da equipe apareceram na edição online de 1º de abril da revista Nature Astronomy.

Telescópio espacial Hubble da NASA

As observações são importantes porque o papel de um quasar em encontros galácticos desempenha um papel crítico na formação da galáxia, dizem os pesquisadores. À medida que duas galáxias próximas começam a se distorcer gravitacionalmente, sua interação canaliza o material para seus respectivos buracos negros, acendendo seus quasares.

Com o tempo, a radiação dessas “lâmpadas” de alta intensidade lança poderosos ventos galácticos, que varrem a maior parte do gás das galáxias em fusão. Privada de gás, a formação de estrelas cessa e as galáxias evoluem para galáxias elípticas.

Como revelado pela NASA, os astrônomos descobriram mais de 100 quasares duplos em galáxias em fusão até agora. No entanto, nenhum deles é tão antigo quanto os dois quasares duplos neste estudo.

As imagens do Hubble mostram que os quasares dentro de cada par estão separados por apenas cerca de 10.000 anos-luz. Em comparação, nosso Sol está a 26.000 anos-luz do buraco negro supermassivo no centro de nossa galáxia.

Os pares de galáxias hospedeiras acabarão por se fundir e, em seguida, os quasares também se aglutinarão, resultando em um buraco negro único e ainda mais massivo.

Como revelado pela NASA, encontrá-los não foi fácil. O Hubble é o único telescópio com visão nítida o suficiente para voltar ao universo primitivo e distinguir dois quasares próximos que estão tão distantes da Terra. No entanto, a resolução nítida do Hubble por si só não é boa o suficiente para encontrar esses faróis de luz dupla.

Os astrônomos primeiro precisaram descobrir para onde apontar o Hubble para estudá-los. O desafio é que o céu está coberto por uma tapeçaria de quasares antigos que ganharam vida há 10 bilhões de anos, apenas uma pequena fração dos quais são duais.

Quasar é um farol brilhante de luz intensa do centro de uma galáxia distante

Localizado no Observatório Apache Point no Novo México, o telescópio Sloan produz mapas tridimensionais de objetos em todo o céu. A equipe se debruçou sobre a pesquisa Sloan para identificar os quasares para estudar mais de perto.

Como revelado pela NASA, os pesquisadores então alistaram o observatório Gaia para ajudar a identificar potenciais candidatos de quasar duplo. Os quasares aparecem como objetos únicos nos dados Gaia.

No entanto, Gaia pode captar uma “sacudidela” sutil e inesperada na posição aparente de alguns dos quasares que observa.

Os quasares não estão se movendo através do espaço de forma mensurável, mas em vez disso, seu movimento pode ser evidência de flutuações aleatórias de luz, pois cada membro do par de quasares varia em brilho. Os quasares cintilam em brilho em escalas de tempo de dias a meses, dependendo da programação de alimentação de seus buracos negros.

Como revelado pela NASA, esse brilho alternado entre o par de quasares é semelhante a ver um sinal de travessia de uma ferrovia à distância. Como as luzes de ambos os lados do sinal estacionário piscam alternadamente, o sinal dá a ilusão de “balançar”.

Quando os primeiros quatro alvos foram observados com o Hubble, sua visão nítida revelou que dois dos alvos são dois pares próximos de quasares. Os pesquisadores disseram que foi um “momento de lâmpada” que verificou seu plano de usar Sloan, Gaia e Hubble para caçar as antigas e elusivas usinas duplas.

Ilusão causada por lentes gravitacionais

Embora a equipe esteja convencida do resultado, eles dizem que há uma pequena chance de que os instantâneos do Hubble tenham capturado imagens duplas do mesmo quasar, uma ilusão causada por lentes gravitacionais.

Este fenômeno ocorre quando a gravidade de uma grande galáxia em primeiro plano se divide e amplifica a luz do quasar de fundo em duas imagens espelhadas.

No entanto, os pesquisadores acreditam que este cenário é altamente improvável porque o Hubble não detectou nenhuma galáxia em primeiro plano perto dos dois pares de quasares.

A disputa galáctica provavelmente alimentaria os buracos negros supermassivos no centro de cada galáxia, acendendo-os como quasares.

Futuros telescópios podem oferecer mais informações sobre esses sistemas de fusão.

O telescópio espacial James Webb da NASA, um observatório infravermelho com lançamento previsto para o final deste ano, vai sondar as galáxias hospedeiras dos quasares.

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: