Pensando em inovar nos penteados, mas não quer se complicar na hora de dar um “plus” nos fios? Se este é o seu caso, fique tranquila, pois as dicas de hoje vão te ajudar bastante.

Além de trazer alternativas práticas e que você pode utilizar no dia a dia, o tutorial da vez foi publicado ontem (21) no canal da youtuber Daniela Rocha e mostra como é possível garantir alternativas estilosas, gastando pouco tempo e o principal: de maneira simples.

Com coque, baby hair, tranças e opções semelhantes, se prepare, pois se você gosta de dicas nestes estilos, precisa conferir as recomendações deste tutorial disponível no YouTube.

Não esqueça dos seus acessórios

É isso mesmo! Se você quer reproduzir as dicas enquanto assiste ao vídeo, é importante que conte com alguns acessórios que vão te ajudar na execução e finalização de seus penteados. Visto isso, se tiver, separe os seguintes itens:

Elástico de cabelo;

Grampos (de preferência, os grandes);

Chapinha;

Babyliss;

Gel de cabelo.

Preparada para mais um tutorial com dicas rápidas e práticas? Então confira a seguir o vídeo com 3 penteados despojados para cabelos lisos longos. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

