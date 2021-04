Um mal-entendido, relacionado ao mundo PlayStation, foi esclarecido pela Sony nesta semana, por meio de um novo comunicado para os jogadores.

Conforme detalhado, recentemente, foi enviada uma notificação aos jogadores informando que havia planos para encerrar a PlayStation Store para os dispositivos PS3 e PS Vita no inverno deste ano.

“Após refletirmos, no entanto, ficou claro que tomamos uma decisão equivocada”, informou no comunicado.

“Portanto, hoje, tenho a satisfação de comunicar que manteremos a PlayStation Store operacional para os dispositivos PS3 e PS Vita”, detalhou.

PlayStation Store – decisão equivocada

A funcionalidade de comércio da PSP será descontinuada em 2 de julho de 2021, conforme planejado.

“Inicialmente, quando tomamos a decisão de encerrar o suporte de compras para PS3 e PS Vita, consideramos vários fatores”, continuou.

“Incluindo os desafios de dar suporte comercial para dispositivos mais antigos e nossa capacidade de concentrar mais recursos em dispositivos mais novos, os quais a maioria dos jogadores estava utilizando”, completou o texto.

“Vemos agora que muitos de vocês estão incrivelmente entusiasmados com a possibilidade de continuar a comprar jogos clássicos de PS3 e PS Vita no futuro próximo, então fico feliz por termos encontrado uma solução para continuar as operações”, finalizou o comunicado.

Texto com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: