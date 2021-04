Com o início da temporada de Touro, que irá durar até 19 de maio, alguns signos do zodíaco podem perceber algumas melhoras nas energias que rodeiam sua vida amorosa e principalmente nos relacionamentos românticos.

Confira quais serão os sortudos que experimentarão melhores vibrações no amor:

Touro

Refletir sobre os relacionamentos é uma atitude frequente dos taurinos, mas talvez você tenha feito isso mais do que o normal nos últimos tempos. A partir de agora, muitos pensamentos começam a se tornar ideias mais consolidadas e será mais fácil formular suas ações com relação a elas.

Diferente de sair fazendo cobranças e jogando situações na cara de alguém, a conversa agora tende a acontecer com mais tato e tranquilidade. A teimosia não deve atrapalhar seus planos e é preciso manter a calma.

A chance de curar algumas feridas ou esclarecer situações sempre está presente; é preciso confiar nos instintos e começar a construir novas bases. Lembre-se que uma boa comunicação pode ser a melhor forma de demonstrar maturidade e sabedoria.

Reprodução / giphy

Libra

Algumas formas de encontrar o equilíbrio e a compreensão das pessoas podem ser descobertas durante esta fase que deixa as lutas, mas também os objetivos mais claros. Será difícil ignorar os problemas e este será o estimulo para melhorar as coisas, mas é preciso agir com coragem.

A vontade de continuar experimentando coisas novas e se envolver de forma mais profunda chegará com força. Foco, ambição e sintonia contribuirão ativamente para que a vida amorosa se torne um campo de conquistas.

A comunicação e formas de se expressar em geral também podem se tornar mais leves e abertas, o que facilitará o trabalho em equipe. Tudo agora terá mais potencial se você se abrir para as transformações sem medo de entrega.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

A intuição e a sensibilidade podem chegar de forma prometedora na sua vida em geral, mas também em tudo relacionado aos relacionamentos e amores. Será importante ouvir o que acontece dentro de cada um.

Estas energias também trazem motivações para se dedicar mais aos assuntos do coração e deixar a paixão dominar alguns caminhos. As recompensas chegam especialmente nas conexões mais sérias.

Quando tudo se tora mais atraente, as dinâmicas também se tornam mais agitadas e os universos dos casais se transformam positivamente. É uma hora boa para encontros e momentos significativos a dois.