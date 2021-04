Para muitas pessoas, a vingança não é uma atitude louvável, mas outras enxergam nela uma saída para resolver os próprios problemas e não deixar os “vilões” ficarem impunes pelos seus maus atos. Alguns signos podem ter pensamentos mais voltados para isso quando são machucados.

Confira aqueles signos que sempre pensam na vingança:

Touro

Este signo é bastante severo em seus desentendimentos e pode sair do sério de forma que surpreende o lado mais estável e constante da sua personalidade. Ele é teimoso e isso se torna ainda pior quando sua ira é despertada, pois ele não desejará deixar as coisas apenas por isso mesmo.

Ele pode se desestabilizar e pensar em como se vingar de alguma forma. Ele é perseverante e pode esperar a hora certa de agir, se baseando no ditado a “vingança é um prato que se come frio”. Nem sempre dá o troco com algo da mesma magnitude, mas vai atrás ao menos de um pequeno acerto de contas.

Reprodução / Giphy

Gêmeos

O geminiano costuma ser pacífico e releva muitos problemas que possui com as outras pessoas, mas ele sempre pensará em uma forma de dar o troco em quem fez mal, elaborando estratégias e teorias para prejudicar o outro.

Nem todas às vezes ele tem coragem de colocar a vingança em prática e pode inclusive decidir que este tipo de atitude não vale a pena quando realmente possui a oportunidade de realizar. No entanto, quem decidirá isso é apenas ele.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

O canceriano é muito sensível e considerado com as pessoas, mas ele também leva suas dores com seriedade e para o lado pessoal. Quando pensa na vingança, acessa fortes emoções e pode elaborar formas de ferir o outro de maneira muito profunda.

Ele é intuitivo e sabe bem as feridas ou debilidades de quem conhece. Por isso, não agirá com assertividade e colocará as consequências em uma balança. Este signo é um inimigo forte que nunca esquece o que foi feito.

Virgem

O virginiano é especialista em se concentrar em detalhes importantes e que odeia ter o orgulho ferido. Ele não trata seus desapontamentos de forma infantil e terá certeza da sua decisão se algo chegar ao ponto de motivá-lo a se vingar.

Como é analítico e não age de forma impulsiva, este signo é capaz de saber os caminhos perfeitos para dar um troco em alguém sem nem se quer manchar sua reputação. Pequenos ou grandes atos de vingança são sempre muito estratégicos em sua vida.