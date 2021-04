Seja para amizades, amores ou outros tipos de relacionamentos, algumas pessoas acabam encontrando pares com muito em comum e uma química inegável que causa a aproximação. Algumas combinações de signos do zodíaco estão mais propensos a se completarem desta forma.

Confira os signos do zodíaco que se conectam de forma rápida:

Áries e Peixes

Por mais que o ariano seja bom em iniciativas externas e muita atitude, ele possui uma sinceridade e energia realizadora que impressiona o pisciano, um signo sonhador e repleto de uma sensibilidade que é acompanhada de muita percepção.

Não é difícil que estes signos tão diferentes possam se tornar pessoas que se gostam muito e conseguem manter relacionamentos que, mesmo com a distância, provam a cada reencontro que consideração nunca se foi. Por vezes, o ariano é único que compreende a necessidade de espaço que o pisciano precisa em algumas fases da vida.

Touro e Câncer

O taurino é extremamente ligado com seus desejos e sentidos, mas possui uma personalidade que também tenta proteger seus sentimentos, assim como o canceriano, que vê a confiança como a base de qualquer relacionamento.

Nesta relação de muita parceria, o comprometimento e a estabilidade se tornam uma constante que os vincula cada vez mais. Eles conseguem compreender a forma de ser um do outro e podem ser mais honestos quando estão juntos. Precisam apenas ter cuidado com o desejo de controle e ciúmes que podem ter.

Reprodução / Giphy

Gêmeos e Sagitário

Estes dois signos possuem objetivos muito em comuns quando se trata de se relacionar com as outras pessoas; eles querem compartilhar, aprender e estão dispostos a viverem novas experiências. Tudo isso faz com que está combinação não se canse nunca uma da outra, vivendo uma conexão que está sempre buscando diversão e companheirismo.

O geminiano e o sagitariano costumam ser encantadores e interessantes, características que saem pelos poros e não passam despercebidas para ninguém. Enquanto a pessoa de sagitário pode ser mais impulsiva e atraída pela adrenalina do futuro, o geminiano consegue compartilhar sua essência livre, mas que também está focada no presente.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião e Capricórnio

O escorpiano está sempre pronto para desafios e tem uma personalidade forte, assim como o capricorniano que não teme impressionar e pode expressar muitas opiniões marcantes. Estes dois signos podem ser emocionas e intensos quando se envolvem, sensações que tiram seus pés do chão.

Ambos amam pensar e possuem um mundo interno grande que não revelam para qualquer um. Por isso, a dinâmica desta dupla é de constante descoberta e aprofundamento dos vínculos. Eles aproveitam bastante a companhia um do outro se não se envolvem em intrigas com pessoas ao redor.

Libra e Virgem

O libriano nasceu pra brilhar com seu carisma, gentileza e inteligência, algo que compartilha com o perfeccionista virginiano, um signo que também se destaca. Ambos podem criar conexões muito amistosas e justas, as quais tentam manter por muito tempo.

Um pode ensinar coisas muito valiosas para o outro, principalmente se a pessoa do signo de Virgem está aberta a aprender a leveza e compreensão com os demais que o outro tenta passar. Podem ser amigos que superam os conflitos e sempre desejam se reencontrar.

Leão e Aquário

Estes dois signos costumam sempre estar um passo a frente e não se rendem as opiniões alheias com facilidade. Isso faz com que, quando eles se aproximem, vejam rapidamente o quanto possuem de diferenças ou coisas em comum, o que os costuma uni-los de forma muito sincera.

Enquanto o leonino se destaca e mantém os aliados por perto, o aquariano se sente livre para motivar as outras pessoas e gastar energia com o que acredita. Eles podem ser muito criativos, sociáveis e idealistas, formando conexões leais e repletas de química.