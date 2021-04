Companhia LATAM retoma operações entre São Paulo e Lisboa a partir desta quinta-feira (22)

A companhia LATAM anunciou que retomará as suas operações entre São Paulo/Guarulhos e Lisboa a partir desta quinta-feira (22).

Como revelado, a medida ocorre após o governo de Portugal permitir a volta dos voos entre os países. As vendas já estão liberadas no site da empresa.

Reprodução/Freepik – @Wirestock

A LATAM reforça que, neste momento, apenas são permitidas viagens essenciais, que cumprem as determinações impostas pela autoridade portuguesa.

Como detalhado, incluindo o isolamento de 14 dias, sendo obrigatório, antes do embarque, o preenchimento do formulário disponível em: https://travel.sef.pt/Forms/Default.aspx.

Companhia LATAM reitera a importância de que os passageiros sempre consultem exigências

A companhia reitera a importância de que os passageiros sempre consultem antes de seu voo as constantes atualizações das exigências do país de destino da sua viagem, observando as regras e restrições para o seu embarque.

Ainda de acordo com as informações, para auxiliar nessa consulta, a LATAM está atualizando regularmente as informações em seu site.

Texto com informações da LATAM

LEIA TAMBÉM: