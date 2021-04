Além do carisma em sua participação na edição 21 do reality Big Brother Brasil (BBB) que cativou os telespectadores, a sister Juliette Freire é conhecida também por seus looks, makes e, claro, penteados, não é mesmo?

E se você está pensando em mudar os fios, mas não quer necessariamente cortar ou pintar, se prepare, pois as dicas de hoje vão te ajudar bastante e melhor, são inspiradas em alternativas já utilizadas pela sister que é um verdadeiro sucesso.

E caso esteja curiosa, as recomendações de penteados são compartilhadas em um tutorial do canal do YouTube Estrelando, que te ensinará em poucos minutos as produções mais utilizadas por Juliette.

Veja também estas sugestões:

Lembre-se de separar alguns itens

Principalmente se quiser reproduzir as recomendações de penteados enquanto assiste ao tutorial, é importante que você separe alguns itens, que te auxiliarão na execução e finalização das dicas. Assim sendo, se tiver, garanta:

Pente de cabelo;

Grampos;

Gel de cabelo;

Elástico comum;

Escovinha para baby hair;

Presilhas.

Sem mais delongas, quer aprender em poucos minutos como arrasar nos penteados, com opções que já foram utilizadas pela Juliette? Então assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

