Abril está chegando ao fim, mas estas últimas semanas ainda podem trazer previsões importantes para diversas áreas da vida, inclusive no quesito amor.

Confira os signos com mais chance de receber alertas no amor esta semana:

Áries

Uma mensagem importante pode chegar e ajudá-lo a refletir realmente sobre algo de bastante relevância na sua vida amorosa. É hora de vencer algumas batalhas e não resistir às mudanças; lembre-se que sua atenção trará vantagens e a percepção necessária.

Em algumas momentos da vida é importante acreditar nos próprios instintos, mas também ter o olhar voltado para o futuro. As decisões definitivas só podem ser tomadas com segurança quando todos os cenários são analisados.

Gêmeos

Alguns comentários ou coisas que você lê podem servir de alertas que mexerão com a sua mente e coração. Não é a hora de ter comportamentos excessivos, mas sim usar um discurso com bons argumentos e palavras convincentes se for necessário.

Você sempre tem um grande poder de persuasão, mas também precisa fortalecer seus relacionamentos com atitudes mais concretas e maduras; é preciso tomar atitudes. Evite julgar qualquer coisa sem antes refletir bem.

Câncer

Ligações ou conexões inesperadas com pessoas tomam repentinamente sua atenção. Principalmente para os cancerianos solteiros, esta é uma fase que pode fazer pessoas do passado voltar a tomar algum tipo de atitude para retomar o contato.

Para lidar bem com isso, é preciso não deixar a carência tomar conta e tentar não alimentar dúvidas; muitas vezes apenas as ações e as perguntas certas podem fazer algumas situações avançarem como deve ser.

Virgem

Notícias ou surpresas podem fazer com que você fique apreensiva com as direções que deve tomar; seu ponto de vista pode mudar. Se isso envolver ressentimentos, é melhor cuidar de si e começar a resolver a questão com conversas maduras.

Se afaste de discussões agressivas e comece a rejeitar aquilo que tem como objetivo feri-lo. É hora de se reencontrar com as boas energias e aceitar que algumas situações tem prazo de validade. A felicidade chegará à sua mente quando um problema for embora.