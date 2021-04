A reta final de abril de 2021 já começou, mas muitas pessoas ainda terão lições importantes para absorver nesta fase. Alguns signos do zodíaco precisam também abrir os olhos para transformações que tornarão tudo mais positivo.

Confira os signos que precisam fazer mudanças importantes em abril:

Touro

Momento de tomar atitudes para melhorar a convivência no lar ou em grupos que você convive. É preciso manter o equilíbrio e deixar que a insegurança atrapalhe algumas relações; alguém negativo também pode se afastar. A teimosia não ajudará e a melhor saída é ouvir as pessoas com atenção para poder identificar as atitudes honestas.

Lembre-se que os problemas devem ser resolvidos desde a raiz, mas isso não significa que você tenha que se afundar em dinâmicas que absorvem toda a sua energia, não o permitindo ter foco em outras coisas que também são importantes.

Libra

É melhor ser claro com aquilo que você se sente e evitar confusões por tratar superficialmente assuntos que tem um efeito profundo em sua vida. Por mais que os pensamentos ou sensações sejam confusos, a melhor saída é tratar tudo com maturidade e sem decisões precipitadas.

Chegou a hora de mudar algumas conexões e se abrir para novas experiências, não deixando que a criatividade desapareça, pois ela é sua grande aliada. Manter a calma e permitir que novas maneiras de lidar com os problemas sejam testadas deve trazer resultados muito positivos

Escorpião

Chegou a hora de não focar apenas nas próprias verdades e manter as batalhas internas escondidas de quem pode ajudar. Os aliados sempre mostram novas maneiras de lidar com situações que, muitas vezes, são resolvidas com acordos sinceros e de esforço mutuo.

Invista em práticas que estimulam sua forma de entender e expressar sentimentos para começar a agir e focar naquilo que é importante. É mais fácil de aplicar isso quando as decepções não contribuem para atitudes impulsivas e as relações são cultivadas com uma maior parceria e perdão.

Sagitário

É preciso mudar o medo de se destacar e agarrar oportunidades por confiança nas suas experiências de vida. Muitas situações, mesmo as dolorosas, entregaram lições importantes que podem ajudá-lo a se afastar de quem é mal intencionado ou pouco sincero; confie nas suas intuições, mas não fique apenas na defensiva.

A segurança o ajudará a ter mais audácia para enfrentar aquilo que se torna conflito em sua vida. Por mais que as coisas não fiquem claras, a melhor saída é ter tato para lidar com aqueles que discordam. Interprete bem tudo o que for direcionado a você e evite atitudes precipitadas.