Prepare-se para uma semana com muita música e batuque! O grupo Barbatuques organizou um evento muito especial para homenagear o fundador Fernando Barba, que faleceu em fevereiro. Serão 4 dias de espetáculos com convidados de vários países. O Festival Barbatuques de Música Corporal será transmitido gratuitamente entre 21 e 24 de abril, a partir das 18h30, no canal do Youtube da banda.

Conhecidos internacionalmente, o Barbatuques já apresentou suas inovadoras músicas corporais para diversos lugares do mundo, tornando-se referência no mundo artístico e educacional. O grupo paulistano, formado por 14 integrantes, desenvolveu criações únicas através de suas composições, técnicas, explorações de timbres e processos criativos. Em sua trajetória, lançou álbuns de sucessos como “Corpo do Som” (2002), “O seguinte é esse” (2005) e “Tum Pá”(2012).

O evento busca trazer expressões artísticas diversas e reflexões sobre o futuro da música corporal, além de promover um encontro entre os artistas brasileiros e estrangeiros. Para isso, diversos convidados de diferentes países do continente americano farão apresentações e participarão de bate-papos. Alguns destaques do evento são o americano Keith Terry, criador e organizador do Body Music Festival, o maior festival de música corporal do mundo; o músico, compositor e arte-pedagogo brasileiro Stênio Mendes; e a Orquestra do Corpo, grupo também criado por Barba. Outros convidados especiais são Tupac/Tekeyé (Colômbia), Kumbá (Chile), Bande (Uruguai), Côco Raízes de Arcoverde (Pernambuco), Os Favoritos da Catira (São Paulo), Eduardo Díaz Merino Choko (Peru), Batukatu (RS), Batucadeiros (Brasília), Evie Ladin (EUA).

Legado de Fernando Barba

Foto: Barbatuques

Além de ser um renomado artista do meio musical e mestre da escola de música Auê, Fernando Barba foi o fundador do grupo Barbatuques (1995), cujo nome significava batuques do Barba. Com a combinação de suas técnicas singulares de sapateado, improvisação musical e percussão corporal e vocal, foi revolucionário no ramo da música corporal. Infelizmente, em 2017, Fernando foi diagnosticado com tumor no cérebro e, após quatro anos de luta, o artista faleceu em fevereiro de 2021, aos 49 anos. O festival deste ano foi organizado para homenagear o legado de Barba e sua contribuição para o mundo artístico.

Confira a programação do Festival Barbatuques de Música Corporal:

Quarta-feira, 21 de abril

A partir das 18h30

Stênio Mendes + Orquestra do Corpo + Música do Círculo (Pedro Consorte e Ronaldo) + Carlos Bauzys.

Quinta-feira 22 de abril

18h30 – apresentação e conversa com Côco Raízes de Arcoverde (Pernambuco)

19h45 – apresentação e conversa com Os Favoritos da Catira (São Paulo)

21h – apresentação e conversa com Eduardo Díaz Merino Choko (Peru)

Sexta-feira, 23 de abril

18h30 – apresentação e conversa com Batukatu (RS)

19h45 – apresentação e conversa com Batucadeiros (Brasília)

21h – apresentação e conversa com Keith Terry e Evie Ladin (Cross Pulse/EUA)

Sábado, 24 de abril

18h30 – apresentação e conversa com Tupac/Tekeyé (Colômbia)

19h45 – apresentação e conversa com Kumbá (Chile)

21h – apresentação e conversa com Bande (Uruguai)

