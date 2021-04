Mais uma semana chegou e as surpresas de abril de 2021 começam! Aqui você pode conferir o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 19 a 23 de abril de 2021:

Áries

Momento de muita força e a autoconfiança. Você terá surpresas em seu ambiente de trabalho que o ajudarão positivamente, especialmente envolvendo dinheiro.

Evite o orgulho exagerado e o apego ao material que podem causar problemas na sua vida social e amorosa. Uma viagem pode ser planejada ou acontecerá em breve.

Você recebe uma oferta de emprego de uma nova empresa; pense bem antes de tomar uma decisão. Evite conflitos com seu parceiro e deixe de ser ciumento; é bem melhor conversar e resolver tudo com paciência.

A sorte chega até você no dia 22 de abril com os números 00, 21 e 33. Tente usar muito a cor amarela para ter mais sorte.

Touro

Você conseguirá sair de qualquer problema que surgir nesta semana. Boas notícias chegam no local de trabalho por meio de um promoção ou assinatura de contratos.

Você é muito forte, mas deve ter cuidado com a teimosia. Tente medir palavras e ações atrair problemas com os outros. Semana para estudar ou começar a tomar atitudes para cuidar mehor da saúde.

Evite festas e aglomerações. Não fique estagnado por um amor que já não está com você, é melhor virar a página e seguir em frente.

A sorte chega no dia 23 de abril com os números 04 e 31. Use mais o verde para aumentar a abundancia. Dias de presentes e surpresas.

Gêmeos

Sucesso nos negócios e a oportunidade de formalizar um relacionamento amoroso chegam na sua vida. Alguns geminianos podem descobrir uma gravidez.

Chegou a hora de deixar de ser muito preguiçoso e começar a cuidar melhor da saúde com pensamento no futuro. Tenha cuidado com a infidelidade nos relacionamentos amorosos e seja mais maduro para não machucar as pessoas.

É hora de deixar de ter comportamentos negligentes. Dias de estar com muitas reuniões de trabalho para reorganizar situações. Você faz uma venda importante. A sorte chega até você com os números 02 e 19. Use o laranja mais para abundância.

Câncer

Haverá equilíbrio nas partes importantes da vida e você sentirá estabilidade no trabalho ou na vida amorosa. Não deixe as coisas para depois, seja mais organizado com o seu tempo para não se perder no final.

Seu signo é muito perfeccionista e sempre buscam o reconhecimento dos outros, mas lembre-se que você também deve ser humilde e não se exibir para não atrair energias negativas.

Esta semana conta com uma notícia positiva sobre dinheiro. Você terá um sorte com os números 04 e 31. Use mais vermelho para cortar a inveja e o mau-olhado.

Às vezes você vive no passado e não sabe como cortar seu relacionamento com amores que o magoaram; coloque-se em primeiro lugar e pense na melhor forma de seguir em frente em sua vida.

Leão

Hora de se reinventar em todos os aspectos de sua vida e deixar para trás uma época de azar ou pessimismo. Você é um lutador incansável e sempre consegue realizar tudo o que se propõe a fazer; não se esqueça disso.

Uma oportunidade de trabalho pode chegar ou o desafiará a continuar se destacando. Apenas evite ser dominado pela agressividade e pelo ego; guarde suas conquistas para si e procure sempre se acalmar para não brigar ou provocar uma discussão.

Assuntos de família e dinheiro se misturam. Uma viagem pode surgir. Você recebe o dinheiro de uma dívida do passado. Você terá sorte no dia 20 de abril com os números 08 e 31. Sua melhor cor é o amarelo; tente usá-la mais para atrair abundância.

Virgem

Dias de sorte nos novos negócios e na vida em geral, principalmente com os números 09, 77 e 13. Grandes surpresas também podem chegar e novos amores entram na sua vida.

Lembre-se de que você deve ser mais sociável para conhecer pessoas que pensam como você. Você decide voltar a estudar. Tenha cuidado com os problemas intestinais ou estomacais que serão seu ponto fraco.

Você recebe um convite para um casamento, reunião de família ou novo negócio. Veja a vida com muita positividade e tente sempre ajudar com as pessoas com os melhores conselhos quando solicitados. Você compra roupas para parecer mais alegre.

Libra

É hora de superar obstáculos para alcançar o sucesso. Em 20 de abril, conecte-se com a espiritualidade e intuição para tirar o que é negativo da sua vida. O vermelho o ajudará a atrair boas energias

Não procure mais tanto o amor e deixe-o chegar sozinho e no tempo certo. Lembre-se de que o mais importante é que você tenha um parceiro que te faça crescer em todos os sentidos.

A sorte chegará no trabalho e um reconhecimento ou recompensa econômica o deixará feliz. Seus números são 02, 24 e 32. Seu ponto fraco quando se trata de saúde são os ossos; tenha cuidado com quedas.

Familiares o procuram para convidá-lo para uma viagem. Você manda consertar algo. Você compra coisas necessárias. Problemas judiciais são resolvidos a seu favor.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

A chegada de mudanças positivas marcará uma fase de crescimento na sua vida. Você deve levar em conta ser mais discreto com seus planos futuros para não ter fazer das energias negativas externas um obstáculo.

Você ganha dinheiro extra devido a uma dívida do passado; tente investi-lo em você. O dia 19 de abril atrairá sorte com os números 00 e 23. Tente usar mais azul marinho para atrair a abundância.

Você é muito bom em vendas e deve tentar especializar para ter muito sucesso. Serão dias de alguns conflitos no relacionamento e ciúmes; procure se acalmar e não brigar muito, pois na vida amorosa o mais importante é a confiança.

Sagitário

A felicidade será alçada em todos os sentidos e é hora de deixar todo o rancor e raiva guardados para trás. Chegou a hora de perdoar quem o magoou, pois a única pessoa que é afetada por esses sentimentos é você.

Você decide começar um negócio e tudo funcionará muito bem. Os sagitarianos que estão em um relacionamento podem descobrir uma gravidez. A sorte chega até você com os números 27 e 01.

Tente prata para se proteger de todas as energias negativas. Um amor proibido pode tentar entrar na sua vida e você deve tentar não cair nessas tentações.

Capricórnio

Momento de mudança radical e transformação de tudo que o cerca no ambiente de trabalho. É hora de fazer buscas de melhores oportunidades e começar a é reorganizar seus objetivos para o futuro.

Você receberá um dinheiro extra, mas deve guardá-lo e não fazer compras desnecessárias. Você gosta de ser o centro das atenções, que se cuide mais para ter mais energia e viver uma vida saudável.

A sorte chega até você com os números 30 e 17. Tente usar o laranja para ter mais abundância. Seu ponto fraco são a pele e o cabelo; então tente se cuidar e prevenir problemas. Um amor muito apaixonado chegará na sua vida e pode ser dos signos de Áries ou Libra.

Aquário

Fase de novos começos e com a oportunidade de construir uma poupança para o futuro. É hora de fazer coisas novas e se aventurar em mudanças radicais.

Cuidado com as traições de amor e amizades; serão dias complicados em termos de relacionamento. Um amor do signo de Áries ou Libra voltará à sua vida. Tente não ser infiel e levar seu relacionamento mais a sério.

Você terá sorte e receberá o dinheiro de dividas. Seus números são 11 e 15. Use a o vermelho para atrair mais abundância. Você estará pensando muito em maneiras de ganhar dinheiro, mas é melhor deixar fluir e ficar atento aos sinais da vida.

Peixes

Os sentimentos puros estarão muito presentes em sua vida e o amor pode vir para ficar. As amizades verdadeiras também estarão presentes.

Momento de grandes mudanças em seu ambiente de trabalho; comece a procurar boas oportunidades. Triunfos em todo tipo de assuntos jurídicos; é hora de fechar os ciclos e começar uma nova vida de prosperidade.

Seus números da sorte serão 03 e 28. Cuidado com problemas de estômago ou úlceras e tente ficar mais relaxado; tenha uma boa alimentação. Para os solteiros, serão dias para encontrar o amor com alguém do signo de Áries, Câncer ou Escorpião.