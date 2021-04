Mais uma semana começando e que tal aproveitar a oportunidade para aprender algumas dicas de penteados em apenas 5 minutos?

Se você está pensando em mudar os fios, mas não quer cortar o cabelo ou mudar a cor, investir em um penteado diferenciado e feito de maneira prática pode ser uma excelente alternativa.

Caso tenha o cabelo cacheado, se prepare, pois o tutorial de hoje vai te ajudar muito, principalmente se você o tiver em tamanho longo.

Quer aprender em pouco tempo 4 dicas de penteados incríveis para fazer essa semana? Então confira o tutorial do dia, que desta vez é compartilhado no canal da youtuber Marjorye Vilela.

Aprenda outras dicas em poucos minutos:

Não esqueça dos acessórios!

É isso mesmo! Caso queira reproduzir as sugestões do tutorial enquanto assiste, é importante que você deixe separado alguns itens, que vão te ajudar no processo e também na finalização. Portanto, se tiver, separe os seguintes artigos:

Pente;

Elástico de cabelo;

Presilhas;

Escovinha para o baby hair;

Grampos (adicional).

Sem mais delongas, preparada para um tutorial rápido e com dicas para usar esta semana? Então assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.

Importante: Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link.

