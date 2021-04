De 19 de abril a 19 de maio de 2021 entraremos em uma fase de absorção das belezas e prazeres da vida, mas também de muita determinação para alcançar metas. Trata-se da entrada do Sol em Touro, um signo estável, sensual e que coloca a mão na massa para materializar seus desejos.

Confira os signos que devem se preparar para a luta com a entrada do Sol em Touro:

Gêmeos

Nem sempre é fácil ser mais focado e prático na hora de tomar decisões ou dar início a novos caminhos na vida. No entanto, esta é uma tarefa que o ajudará a lidar com as questões do passado que ainda pesam em seu coração ou mente.

O que passou pode vir à tona e exigir algumas conclusões de ciclos ou esclarecimentos; para isso, é preciso muita reflexão e abertura para absorver aprendizagens. Aceite as mudanças e tome uma atitude real para perseguir seu futuro a partir de agora.

Leão

Sua vida pode se voltar totalmente para obrigações e trabalho; segure sua onda e foque sua energia em se destacar. Muitas pessoas estarão atentas aos seus passos e é melhor refletir bem sobre as atitudes que serão tomadas.

É hora de dar inicio a projetos e objetivos, mas o esforço será recompensado. Você é ótimo em dar o seu melhor, mas só poderá fazer isso de forma completa cuidando também da sua saúde o emocional, física e mental.

Escorpião

Esclarecimentos sobre relacionamentos próximos chegarão e é preciso se abrir para enxergar a realidade sem deixar o pessimismo ou a carência tomar conta. Lute para tirar boas conclusões e investir naquilo que realmente vale a pena ou o completa.

Esta tende a ser a fase perfeita para buscar novas conexões e se entusiasmar com os laços que podem ser criados com as outras pessoas. Não tema colocar esforço para que as coisas deem certo e defina o que você deseja de verdade.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Esta será uma fase de muita agitação interna e externa! As responsabilidades tendem a aumentar e exigirá ainda mais sua energia para organizar e cumprir as metas. É preciso manter a calma e descansar bastante nos momentos propícios para manter o equilíbrio.

A melhor alternativa é manter uma rotina e planejar tudo para não acabar se perdendo ou se sobrecarregando ainda mais. Não se esqueça de tomar as rédeas e ir atrás dos seus objetivos sem deixar a saúde de lado!

Aquário

O ritmo irá desacelerar e isso pode trazer certo desanimo para algumas questões que você está lidando desde o mês passado. Isso também o fará olhar para problemas ou situações antigas que tendem a deixar os sentimentos ou os ânimos menos estáveis.

Encontre a calma dentro de si e dedique seu tempo aos aliados que o ajudam a ver e fazer a vida fluir da melhor forma. Este é um momento mais recluso e de se voltar para o lar em busca de recuperar as energias; realize os trabalhos internos que o ajudarão a voltar com toda a atitude necessária em maio!