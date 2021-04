O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta quinta-feira (15), uma nova atualização para os usuários da plataforma.

A nova versão, de número 2.21.71, do popular aplicativo está disponível para sistema operacional iOS (saiba como atualizar neste link).

Como detalhado pelas notas de atualização, o recente update liberou dois novos recursos no app de mensagens para iPhone.

WhatsApp – dois novos recursos para os usuários

Como revelado, o tamanho das pré-visualizações de fotos e vídeos aumentou. Assim, os usuários podem ver mais dos arquivos de mídia nas conversas antes de abri-los.

Reprodução/WABetaInfo

Além disso, agora todos os participantes do grupo podem mudar as configurações de mensagens temporárias no aplicativo.

Essa permissão é padrão, mas os admins podem mudá-la em Dados do grupo > Configurações do grupo > Editar dados do grupo.

