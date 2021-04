Nem todas as paixões que acontecem na vida são marcantes, mas alguns signos do zodíaco tendem a não cair no esquecimento daqueles que se relacionam com eles.

Confira os signos do zodíaco que marcam quando o assunto é paixão:

Áries

O ariano é muito intenso e passional quando vive uma relação; sua ousadia e energia são capazes de tirar qualquer um da zona de conforto. Ele está sempre muito disposto para o amor e consegue manter conexões com sinceridade, mas sem perder o mistério.

Este signo se torna um parceiro marcante que encanta tanto por suas qualidades físicas como também sentimentais. Ele pode ser mais dominante e não desiste de nada do que deseja de verdade.

Sagitário

O sagitariano está sempre disposto a viver aventuras e compartilhar o que sente com as pessoas, principalmente nos relacionamentos. Quando o assunto é paixão, ele embarca de cabeça na conquista, não poupa esforços ou colocando limites.

Não é nada raro que eles marquem a vida das pessoas que se relacionam com fortes emoções e aprendizagens significativas. Nada para eles seguem um roteiro ou é convencional e isso faz muita diferença.

Capricórnio

Por mais que pareça mais conservador, este signo tem muitas facetas quando se trata de conquistar. Ele não dá ponto sem nó e não desiste do que quer, surpreendendo seus parceiros uma personalidade segura, mas que também deixa espaço para o outro agir.

Acessar seus sentimentos é algo gradual e isso traz um mistério que as pessoas querem desvendar. Quando começa a se entregar irá surpreender e tudo pode ficar cada vez mais profundo. Seus envolvimentos nunca caem no esquecimento.

Peixes

O pisciano pode fazer de tudo para viver histórias românticas com muita doçura, mas também intensidade. Ele transita facilmente entre os sonhos e realidade, uma experiência que sai do comum e pode se tornar marcante formando laços muitos íntimos.

Ele tende a se entregar por mais que tema as consequências e a maneira como eles lidam com sentimentos é capaz de fazer tudo evoluir mais rápido. Sua sensualidade também tende a marcar um diferencial porque não é apenas física, mas também emocional.