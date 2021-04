O segundo fim de semana de abril chegou e horóscopo do fim de semana reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco de 16 a 18 de abril de 2021:

Áries

Fim de semana de estar com toda a boa energia e ânimo. Seu número da sorte é 17, 15 e 22 e no sábado a abundância e a prosperidade chegarão. O vermelho ajudará a aumentar sua sorte.

Serão dias de muita convivência com seu parceiro e alguns casais dão passos importantes no relacionamento, podendo até formalizá-lo. Sexta-feira de muito trabalho e assinatura de contratos.

Tenha atenção e previna problemas renais e infecções. Seu signo sempre quer tudo agora, mas lembre-se de que as coisas chegam no seu devido tempo.

Os solteiros terão dias de muitas conquistas amorosas, principalmente com os signos de Virgem e Capricórnio. Cuidado com as más companhias, nem todos são amigos verdadeiros.

Touro

Sexta-feira de muito trabalho e reuniões de última hora. Mudanças de trabalho muito importantes podem acontecer; mantenha o foco e você receberá sua recompensa.

Você se lembra muito de alguém que não está mais com você e é preciso tentar fechar esse círculo para seguir em frente em sua vida amorosa. Você recebe um convite para fazer uma viagem ou visitar alguém.

Você é muito bom em ganhar dinheiro, mas também em gastá-lo; aprenda a economizar para o futuro. Um amigo traz uma informação especial. Você decide vender algo ou trocá-lo por uma versão mais novo.

Cirurgias saem bem. A sorte chega neste domingo com os números 01 e 25. Não prometa o que não vai cumprir, principalmente em relacionamentos.

Gêmeos

Você analisa uma mudança de atitude, pois que não pode passar a vida inteira pensando no que poderia ter feito de outra forma. É hora de colocar mais força em seus projetos de trabalho e assim alcançar o sucesso que você merece.

Você terá algumas discussões com seu parceiro e podem ser por razões financeiras. Tente não focar sua vida amorosa apenas nos problemas ou questões materiais e deixe o amor fluir mais. Neste fim de semana, dê uma caminhada e medite para recuperar sua tranquilidade emocional. Cuidado com fofocas entre amigos e seja mais discreto com aquilo que conta a eles.

Neste sábado você terá uma renovação de energias, se conectando mais com a espiritualidade e intuição; a cor vermelha facilitará isso. Seus números da sorte são 21 e 33. Fim de semana com muitas para evitar abusar do álcool ou outro vício.

Câncer

Fim de semana de muito trabalho e lidar com assuntos pessoais. A proposta para um novo emprego pode surgir; lembre-se que em uma entrevista você só tem que responder o que eles te perguntarem. As cores fortes ajudam a atrair mais sorte

Um trabalho de fim de semana pode trazer dinheiro extra. A sorte chega até você com os números 17 e 29. Seu signo sempre quer se sentir útil e pode ficar muito triste se isso não é possível; não se culpe mais.

Tente passar o tempo fazendo o que o inspira. Você é muito apaixonado, mas também inseguro e ciumento, então tente mudar isso em você antes de entrar em um relacionamento mais sério. Seus signos mais compatíveis são Escorpião, Peixes e Virgem. Cuide bem da sua saúde.

Leão

Abril é um mês muito decisivo para o seu futuro e pede que você sempre reflita bem antes de agir ou dizer algo. Seu signo pode ser muito impulsivo e é preciso estar paz quando for tomar uma decisão.

Comece a meditar, pois isso ajudará sua mente a relaxar e limpar tudo o que é negativo. Dinheiro extra chega sábado e seus números da sorte são 03 e 28. Não fale muito sobre suas conquistas para não causar inveja.

Os casais terão um fim de semana de grande paixão e estabilidade. Domingo de resolver assuntos no lar. A liberdade é importante, mas lembre-se que todos é bom se sentir amados, por isso abra-se a oportunidade de conhecer alguém.

Virgem

Hora de colocar o estresse de lado e se divertir com pessoas queridas. Procure conviver com as pessoas mais próximas da sua vida para que você se sinta bem.

Sexta-feira de complicações no trabalho; procure relaxar e não cair nas provocações de colegas ou superiores. Não é hora de ter um pavio curto ou explodir! Então pense duas vezes sobre o que vai dizer ou fazer.

Mais atenção com problemas ósseos e quedas; você deve ser mais cauteloso. A sorte chega até você com os números 07 e 66. Você recebe um presente que não esperava.

Não se estresse com o que falam de você e lembre-se que sua energia é muito forte o que o ajuda a se defender da inveja.

Libra

Sexta-feira de uma reunião importante de trabalho ou mudanças. Vai ser um dia muito intenso com energias complexas, então tente não brigar com ninguém.

Um jantar ou momento de alegria será planejado. Lembre-se que nem tudo na vida é trabalho e você também precisa se recuperar do estresse da pandemia.

Sábado de compromissos. Você vai conhecer pessoas muito compatíveis com o seu signo e isso vai aumentar a sua autoestima. Para os casais, será um fim de semana de muita convivência e proximidade.

Um parente o procura para pedir um favor financeiro. A sorte chega até você no domingo com os números 04 e 23. Seu signo tem um dom especial para ganhar dinheiro e levar a diante negócios.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Fim de semana de muita força interior para lidar com os problemas. Você lutará com muito poder de decisão. Uma boa proposta de negócios ou trabalho pode chegar.

O amor deve ser dado sem interesse e você não deve “comprar” a outra pessoa com nada; não tenha medo de ficar sozinho por um tempo e deixar relacionamentos tóxicos.

Procure estar sempre aprendendo. Evite se arriscar durante a pandemia. A de sorte chega até você com os números 12 e 30. Dê um passeio para que as energias positivas sejam fortes em sua vida e sua intuição possa conversar melhor com você.

Sagitário

Três dias de sorte para o seu signo, principalmente com os números 07, 21 e 38. Use branco e azul para atrair a abundancia para a sua vida. Sexta-feira para ajustar planos e metas; devido à pandemia muitas coisas não foram possíveis, mas isso não deve frustrá-lo.

Você coloca tudo em ordem no trabalho e faz o pagamento das dívidas. Um convite especial pode chegar. Sua melhor compatibilidade no amor será com os signos de Áries, Leão e Capricórnio. Deixe novos sentimentos entrarem na sua vida.

Evite gastar dinheiro com o que não é necessário e guarde para o futuro. Atualize seus documentos e fique atento a prazos.

Capricórnio

Sexta-feira de muitas tarefas e pendências. Tente administrar melhor o seu tempo para não se sentir pressionado. Você recebe uma proposta de trabalho, apenas tente definir bem o seu ganho para que depois não tenha dificuldades com o pagamento.

Cuide-se mais. Faça algumas mudanças em seus hábitos para ser mais saudável e isso o ajudará a ficar de bom humor. É melhor não explodir e se controlar, mantendo a calma e procurando atividades como a meditação ou exercícios.

Sua maior compatibilidade para o amor é Áries, Virgem e Escorpião. Você encontrará o verdadeiro amor. Tente se livrar dos vícios. Você terá sorte com os números 01 e 14.

Aquário

Você está passando por algumas situações inusitadas em sua vida e não sabe como reagir, mas recomendo deve procurar um equilíbrio espiritual para não ter problemas emocionais.

O exercício o ajudará a aumentar sua energia positiva e a liberar o estresse. Você ganha dinheiro extra. Tenha cuidado com as fofocas entre seus amigos e tente não falar muito sobre sua vida amorosa.

Os aquarianos solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Áries, Touro ou Virgem que será muito compatível. Aprenda a conhecer seu parceiro aos poucos e não seja tão intenso no relacionamento.

Você resolve problemas do lar. A sorte chega com os números 27 e 06. O amarelo ajuda a atrair mais abundância para sua vida.

Peixes

Concentre-se mais em sua vida profissional e tente não bancar a vítima para não causar problemas com seus chefes. Uma proposta de trabalho mais bem remunerada pode chegar; analise muito bem a oportunidade antes de tomar uma decisão.

Neste final de semana o amor se aproxima da sua vida e pode ser com alguém dos signos de são Câncer, Peixes e Leão; não afaste os sentimentos.

É hora de cuidar mais da saúde. Lembre-se que o seu ponto fraco é o estômago e por isso é melhor manter uma boa alimentação. Você terá sorte com os números 31 e 09. O azul atrairá abundância na sua vida.