Se você tem o cabelo cacheado bem curtinho, possivelmente já deve ter escutado ou até mesmo pensado que fazer penteados pode ser uma tarefa desafiadora, não é mesmo? Mas e se disséssemos que na verdade é o contrário, você acreditaria?

Diferente do que talvez muitos pensem, é possível fazer alternativas bem legais e interessantes para dar um “plus” nos fios com truques simples e fáceis de aplicar.

Caso esteja interessada em saber como fazê-los, te convidamos a conferir um tutorial curtinho, que desta vez será compartilhado no canal da youtuber Patt Neves. E importante, o vídeo foi divulgado há cerca de 1 semana, ou seja, são dicas bastante atualizadas.

Separe os acessórios

Isso mesmo! Para ter uma melhor execução e finalização dos penteados nos truques ensinados, é importante que você conte com alguns acessórios, principalmente se quiser reproduzir as dicas enquanto assiste ao vídeo. Portanto, se tiver em casa, separe:

Presilhas;

Grampos;

Pente comum;

Pente garfo;

Tiaras;

Borrifador;

Lenço.

Sem mais delongas, quer aprender na prática como inovar no seu dia a dia com sugestões simples? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

