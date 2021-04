O que deveria ser uma viagem em família se torna uma aventura em que é preciso salvar o mundo do apocalipse das máquinas. Esse é o desafio que a família Mitchell enfrenta no novo filme da Netflix, “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas”. Quando Katie (Abbi Jacobson) é aceita na escola de cinema dos seus sonhos, seu pai Rick (Danny McBride) decide fazer uma viagem em família para sua nova cidade. Mas eles não esperavam que os robôs iriam se rebelar contra a humanidade. Agora, os Mitchell, a família mais estranha do mundo, são a única esperança para salvar a raça humana do apocalipse das máquinas. Co-escrito e dirigido pelos roteiristas de Gravity Falls Michael Rianda e Jeff Rowe, a animação estreia dia 30 de abril na plataforma de streaming da Netflix.

Com muito humor, o filme também provoca reflexões sobre aceitar quem você realmente é, principalmente através da protagonista Katie. A família sempre foi muito excêntrica e disfuncional, viviam se desentendendo. Apenas quando precisam se unir para derrotar os robôs, começam a entender e reconhecer a singularidade de cada um.

A comédia da Netflix conta com produção de Phil Lord e Chris Miller, mais conhecidos pela animação vencedora do Oscar “Homem-Aranha no Aranhaverso”. Além de Jacobson e McBride, o elenco também conta com as vozes de outras celebridades como Chrissy Teigen, John Legend, Conan O’Brien, Eric André e Maya Rudolph.

