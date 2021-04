O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta semana, uma nova atualização para os usuários da plataforma.

A nova versão, de número 2.21.6.17, do popular aplicativo está disponível para sistema operacional Android (saiba como atualizar neste link).

Como revelado pelo site especializado WABetaInfo, o recente update realiza ‘correções internas’ no app de mensagens.

Modificação importante que será liberada pelo app WhatsApp nos próximos dias

Atualmente, o WhatsApp também está testando a possibilidade de definir ‘‘mensagens temporárias’’ para serem excluídas automaticamente após 24 horas (atualmente existe apenas o prazo de 7 dias).

WABetaInfo

E como consta em uma recente versão beta para Android, o app de mensagens ainda lançará a possibilidade de ativar a função para qualquer membro do grupo (atualmente restrita para o administrador).

Como informado pelo portal WABetaInfo, com a nova mudança, todos em um grupo agora poderão habilitar ‘mensagens temporárias’, de forma rápida.

As duas melhorias, do recurso de ‘‘mensagens temporárias’’, serão liberadas em breve para todos os usuários do sistema Android.

