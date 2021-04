Para muitas famílias, confirmar o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) pode ser um desafio, visto que, em algumas situações, como no caso de um autismo leve, os sintomas podem ser leves e de difícil identificação. No geral, a confirmação do transtorno, além da observação clínica, exige uma análise de comportamento do paciente e o uso de questionários protocolados. No entanto, sabe-se que a identificação precoce da condição favorece o tratamento e acompanhamento da criança com autismo, fazendo grande diferença no desenvolvimento da mesma. Com o objetivo de facilitar a confirmação do transtorno, a startup CogniSigns, de Florianópolis, desenvolveu uma plataforma chamada V.E.R.A. (Virtual Empathic Robot Assistant), que alerta sobre possíveis sinais de autismo, não só em crianças, mas também adolescentes e adultos. A ferramenta ajuda no reconhecimento do diagnóstico e auxilia profissionais a partir do fornecimento de dados.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada 110 pessoas são portadores do TEA, equivalente a 70 milhões. Desse total, entre 2 e 4 milhões estão no Brasil, mas apenas 3 mil (0,15%) são assistidos no país.

A análise da V.E.R.A. inclui um um relato orientado por chatbot, rastreamento ocular, reconhecimento de expressões faciais e reações comportamentais. Segundo os co-fundadores da startup, Andressa Roveda e Leandro Mattos, a plataforma funciona como uma “alegoria tecnológica da mãe”, que interpreta os sinais do filho e consegue saber o que ele está sentindo. Para tanto, são utilizados conhecimentos do protocolo mundial para identificar sinais de autismo e transformados em uma dinâmica de perguntas e respostas que serão respondidas pela criança. Trata-se, portanto, de um pré-diagnóstico não invasivo e online, em que a pessoa conversa com um chatbot inteligente e amigável. Nos casos de suspeita de autismo, a V.E.R.A. encaminha o paciente para a segunda etapa do processo, em que, ele assiste a um vídeo e, através da própria câmera do computador, são captados seus movimentos oculares. Em seguida, a ferramenta entrega um relatório aos responsáveis orientando quanto à busca de um especialista.

Os co-fundadores da startup – uma empresa de impacto social cujo propósito é erradicar o diagnóstico tardio do autismo no mundo –, dizem que a V.E.R.A. foi feita com o intuito de democratizar o acesso à triagem e ao tratamento do autismo. A ideia surgiu em 2017, quando Andressa, que é psicóloga, manifestou interesse em aplicar a tecnologia e os conhecimentos que dispunham no laboratório de neurociência em prol da causa autista. “A partir daí, passamos a nos dedicar a entender as dificuldades globais do autismo e em como poderíamos ajudar de uma forma disruptiva e diferente de tudo o que existia até o momento”, conta ela. Para isso, investiram em uma ferramenta que fizesse um scanner humano e que pudesse ser acessada digitalmente.

Benefícios da ferramenta

O diagnóstico do TEA pode levar anos e isso interfere no tratamento do paciente. “Existe um processo no desenvolvimento humano, chamado de poda neural, que marca o final da janela de oportunidade para a identificação precoce do TEA”, explica Andressa. Ela ressalta que quanto mais cedo o autismo for identificado, melhor será para a criança, pois ela terá a oportunidade de receber as intervenções necessárias, seja através de medicamentos, em relação à fala, à nutrição ou ao social.

A plataforma ajuda nesse sentido: ao menor sinal de suspeita, parentes, professores, profissionais da saúde ou mesmo o próprio indivíduo podem realizar a triagem de forma simples e segura. Assim, o paciente consegue se antecipar de uma consulta e dispor de dados, que são enviados por e-mail.

A possibilidade de iniciar as intervenções de forma precoce aumenta as chances de desenvolvimento e de inclusão social. "Todos podem ter acesso à V.E.R.A., ela nasceu para ser utilizada por qualquer pessoa e de qualquer lugar, democratizando o acesso à informação do TEA", relata a psicóloga

A primeira etapa do processo pode ser acessada gratuitamente pelos pais ou responsáveis por meio do site da CogniSigns. Caso tenham interesse em realizar a segunda etapa da triagem, é necessário pagar. Andressa completa que a V.E.R.A. pode ser utilizada por diversas instituições e organizações: “Escolas e empresas podem solicitar o acesso com o objetivo de identificar e melhorar as estratégias em seus locais para que sejam mais adequadas e mais assertivas”.

A CogniSigns também desenvolveu outra ferramenta, chamada EuGênio. Com uma tecnologia semelhante à V.E.R.A., é um chatbot que auxilia no diagnóstico de crianças, adolescentes e adultos com altas habilidades.

