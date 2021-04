Terça-feira chegou e que tal finalizar o dia com um tutorial de penteados com dicas práticas para arrasar no dia a dia?

Ao contrário do que alguns pensam, é possível encontrar um meio termo para dar um “plus” nos fios sem necessariamente gastar muito tempo, o que você pensa sobre esta ideia?

Se está buscando por alternativas de penteados, mas está sem inspiração e não sabe por onde começar, fique tranquila, pois esta é uma situação fácil de ser solucionada. Pensando nisso, te convidamos a conferir abaixo um tutorial que foi compartilhado este mês no canal da youtuber Rafaela Maria.

Veja também estas recomendações:

Lembre-se de separar os acessórios!

É isso mesmo! Para garantir uma melhor finalização e resultado, caso queira reproduzir as indicações enquanto assiste ao vídeo, é importante contar com alguns acessórios e produtos (que você geralmente tem em casa). Portanto, se tiver, separe os seguintes itens:

Mas e então, quer aprender em poucos minutos 3 sugestões de penteados para arrasar no dia a dia? Se você tem o cabelo cacheado médio, este tutorial vai te ajudar bastante. Assista abaixo.

Importante! Caso não consiga visualizar o vídeo, acesse o link.

O que acha de assistir mais um tutorial?