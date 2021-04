Mais uma semana começou e além das previsões gerais para todos os signos do zodíaco, alguns receberão conselhos especiais para lidar com esta fase da melhor maneira.

Confira os signos que devem ficar atentos para não desperdiçar oportunidades esta semana:

Gêmeos

Momento de ser mais justo com as pessoas que se doam e merecem sua consideração, para evitar os problemas de tensões. Acontecimentos inesperados podem surgir e gerar mudanças de planos, mas novos contatos também chegam e você não deve desperdiçar as oportunidades.

Mantenha seu equilíbrio para não se contradizer ou deixar de realizar o que é preciso devido a preguiça ou egoísmo. Lembre-se que algumas coisa precisam ser finalizadas de vez para que você não carregue mais este peso.

Câncer

Você não deve desperdiçar as oportunidades de conhecer novos amigos e lugares se isso começar a se apresentar na sua vida. Nunca é tarde para mudar perspectivas e renovar seus planos de futuro. Lembre-se que ofertas importantes podem chegar, inclusive no trabalho.

No amor, este é um momento de mudanças e você aceitará algumas coisas, mas também rejeitará outras. É importante não deixar a carência tomar a frente das situações e tentar ao máximo evitar o compartilhamento da sua vida com pessoas que sempre o deixam incômodo.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Muitas oportunidades podem se apresentar em diversos quesitos, mas você deve tomar cuidado para não esquecer as coisas ou deixar passar despercebidas; tenha mais atenção. Tente deixar tudo o mais claro possível e procure se organizar para não perder tempo.

Você vence problemas importantes, mas não deve baixar a guarda; use sua intuição para lidar com pessoas manipuladoras. Saiba investir sua energia nas coisas certas e não deixe que problemas ou pessoas do passado o atrapalhem na sua missão.

Peixes

Momento importante de expansão e oportunidades que podem ser vistas de verdade. Se você estiver em ambientes competitivos e com muita rivalidade, não baixe a guarda, mas prefira se manter com o coração tranquilo; lembre-se que o que é seu ninguém pode roubar.

No amor, novos caminhos também podem ser abertos e é preciso não se deixar desanimar por detalhes que não saem do jeito que você quer; as coisas precisam fluir. Chegou a hora de realizar jogadas estratégicas e ter ações mais maduras, evitando que a pressa o guie.