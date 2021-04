Enquanto algumas pessoas buscam amores tranquilos e maduros, outras tendem a se interessar de forma com muita intensidade por quem faz seu coração bater de pressa entre altos e baixos.

Confira quais são os signos que gostam de sentir seu coração em uma montanha-russa:

Gêmeos

O geminiano não só gosta de quem faz seu coração viver diferentes emoções em constante mudança, mas também pode ser quem faz isso com as outras pessoas. Conforme amadurece, esta tendência tende a diminuir, mas ele sempre se verá um pouco conectado com aqueles que estão dispostos a não viver rotinas, nem mesmo com os sentimentos.

Ele pode acreditar que um amor durará, mas para isso precisa se manter interessado e focado, o que é facilmente conseguido com altos e baixos que nem sempre são saudáveis. Quando se abre para viver as aventuras a dois e desenvolver o companheirismo cada vez, acha caminhos mais positivos.

Câncer

O canceriano tende a ser doce e muito conectado com a sua família, mas ele também busca grandes histórias de amor e romances que nem sempre seguem caminhos tradicionais. Suas emoções são intensas e, por mais que tema se entregar, não consegue resistir a algo que faz seu coração acelerar.

Para este signo, o amor é muito importante e não é fácil evitar entrar de cabeça em algo que o atrai tanto, principalmente se a dinâmica absorve muito da sua energia e atenção. Com o tempo, pode diferenciar as emoções que fazem bem e as que se disfarçam de positivas, mas apenas as experiências e maturidade podem contribuir para isso de verdade.

Sagitário

O sagitariano é movido a adrenalina e aventuras, inclusive quando se trata da sua vida amorosa e relacionamentos. Ele não se mantém em um mesmo lugar por muito tempo e também pode viver altos e baixos em suas emoções internas, o que favorece a busca por conexões que gerem muitas emoções – positivas ou não – em seu coração.

Este signo dificilmente se arrepende ou voltaria atrás nas suas experiências, o que o faz não temer se entregar a amores conturbados. Quando aprende a cuidar melhor dos próprios sentimentos e do dos outros, tende a buscar explorar as emoções de forma mais responsável, identificando limites saudáveis sem precisar cortas as asas.

Peixes

O pisciano pode ser muito sonhador no amor e sempre terá uma tendência a acreditar que por ele tudo é possível. Isso o faz um romântico completo, mas que também embarca em paixões intensas e que tiram seus pés do chão – nem sempre de forma positiva.

Quando uma montanha-russa se instala em seu coração e relacionamentos, ele pode se entregar muito e desenvolver uma conexão emocional e física que marcará a sua vida. Infelizmente, essas emoções podem também ser acompanhadas de grandes dramas e feridas que não são fáceis de curar. Ele tende a mudar quando abre a mente, descobrindo que o amor pode ser tranquilo e repleto de paixão também.