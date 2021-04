O helicóptero ‘Ingenuity Mars’ da Agência Espacial Americana (NASA) se prepara para o primeiro voo em Marte. A empreitada faz parte de um trabalho intenso para desbravar o planeta vermelho.

De acordo com informações, divulgadas nesta semana, a equipe do Ingenuity identificou uma solução de software para o problema de sequência de comando identificado em 9 de abril, durante um teste planejado de rotação em alta velocidade dos rotores do helicóptero.

No fim de semana, a equipe considerou e testou várias soluções potenciais para esse problema, concluindo que pequenas modificações e reinstalações do software de controle de voo da Ingenuity são o caminho mais robusto a seguir.

Esta atualização de software modificará o processo pelo qual os dois controladores de voo inicializam, permitindo que o hardware e o software façam a transição com segurança para o estado de voo.

Como detalhado, as modificações no software de voo estão sendo revisadas e validadas de forma independente em bancos de teste no JPL.

NASA – atualização de software

Embora o desenvolvimento da nova mudança de software seja direto, o processo de validá-lo e concluir seu uplink para o Ingenuity levará algum tempo.

Como revelado pela NASA, um cronograma detalhado para reagendar o teste de rotação em alta velocidade e o primeiro voo ainda está em andamento.

O processo de atualização do software de controle de voo do Ingenuity seguirá os processos estabelecidos para validação com etapas cuidadosas e deliberadas para mover o novo software através do rover para a estação base e, em seguida, para o helicóptero.

NASA/JPL-Caltech

Depois de ultrapassar alguns marcos, Ingenuity será preparado para seu primeiro voo, que levará vários sóis, ou dias de Marte.

“Estamos confiantes na capacidade da equipe de superar esse desafio e se preparar para o histórico primeiro voo motorizado da Ingenuity em outro planeta”, detalhou.

Helicóptero da NASA ‘sobrevive’ por conta própria à primeira noite fria no planeta Marte

A engenhosidade continua saudável na superfície de Marte. Funções críticas como energia, comunicações e controle térmico são estáveis.

O helicóptero Ingenuity da NASA destravou suas pás do rotor, permitindo que girassem livremente, em 7 de abril de 2021.

Como revelado pela NASA, não é surpresa que uma demonstração de tecnologia como essa encontre desafios que precisam ser trabalhados em tempo real.

“A abordagem de alto risco e alta recompensa que adotamos para o primeiro voo motorizado e controlado em outro planeta nos permite expandir o desempenho de maneiras que não poderíamos com uma missão projetada para durar anos como o Perseverance”, completou.

Trabalho avança em direção ao primeiro voo do Ingenuity no planeta vermelho

Ainda de acordo com as informações, teremos de esperar mais um pouco para assistir o primeiro voo do helicóptero no planeta vermelho.

A NASA adiou para pelo menos quarta-feira (14) a histórica decolagem do Ingenuity em Marte, que estava prevista para acontecer no último domingo (11).

Texto com informações da NASA

