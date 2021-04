Mais uma semana importante começa e a intuição estará em alta para alguns sortudos. Por isso, é importante ouvir aquela voz valiosa que vem de dentro e pode entregar informações importantes.

Confira os signos que devem ficar de olho na intuição de 12 a 18 de abril de 2021

Áries

Muitos avisos e descobertas serão feitas, ajudando a ter mais cuidado com algumas situações oupessoas, principalmente no trabalho. É preciso controlar os nervos e ficar atento aos comentários primeiro; a hora de tomar atitudes e se fazer entender é outra.

É importante se manter confiante e positivo para analisar bem seus relacionamentos, dando-se tempo para refletir sobre o que é preciso evitar e ouvir a intuição. Cada momento na vida é importante e por isso deve ser compartilhado com as pessoas que merecem.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Touro

A busca por novos caminhos ou alternativas que o tirem da zona de conforto deve começar. Isso pode atrair inicios importantes e conquistas que darão ainda mais força, mas é preciso usar a intuição para poder ter as ideias e prioridades ainda mais organizadas na sua mente.

Principalmente para as pessoas solteiras, é necessário usar a percepção para não cair em mentiras devido ao excesso de confiança em pessoas que ainda não conhece bem. Evite deixar que a carência tome a frente em algumas situações e acabe fazendo-o deixar alertas importantes passarem despercebidos.

Capricórnio

Momento de caminhos abertos, principalmente na vida profissional; é importante encarar tudo com o pensamento positivo e usar a sua intuição para lidar com qualquer desafio ou decisão. Por mais que muitas dúvidas se controlem ou sejam esclarecidas, é hora de conhecer mais a si mesmo para saber o que realmente é o melhor para você.

Lembre-se que nunca é tarde para crescer e aprender coisa novas, assim como é importante investir naquilo que é real e traz felicidades verdadeiras para o seu cotidiano. As finalizações e desapegos do que já não o preenche são necessárias. Você se prepara para uma fase de transformação e maior conexão com as suas verdades.