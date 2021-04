Mais uma semana chegou e as surpresas de abril de 2021 começam! Aqui você pode conferir o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 12 a 16 de abril de 2021:

Áries

Novos desafios de trabalho estão chegando, e você poderá realizar sem problemas. É preciso ser mais discreto em seus negócios e realizações, para não atrair inveja. No amor, você conhecerá alguém de Capricórnio ou Leão com grandes possibilidades de formar algo estável.

Um novo projeto surge e você deve ver bem seus ganhos. Em 13 de abril, tudo o que você pedir chegará. Use mais amarelo. Uma viagem pode ser planejada para o mês de maio.

Um animal de estimação surge na sua vida. Você faz melhorias na sua casa ou apartamento. A sorte chegará com os números 01, 25 e 60. Seja sempre feliz.

Reprodução / Giphy

Touro

Semana pagar dívidas e resolver questões familiares que sugam muito a sua energia. Você pode receber dinheiro extra e não deve gastar em coisas desnecessárias. Procure não brigar em seu trabalho, principalmente no dia 14 de abril haverá muitas energias densas.

Tente ser mais cauteloso com suas palavras e mantenha distância de pessoas complicadas. No amor você continuará com muita sorte e pode atrair a paixão. Cuide da saúde.

Pense nos seus objetivos; tudo correrá bem se você investir todo seu esforço. Você terá sorte com os números 07 e 66. Seja mais flexível e busque a sabedoria da vida; deixe de lado as tolices.

Gêmeos

Dias de muita sorte na vida profissional. Novas propostas ou o começo de um negócio entregam resultados positivos. Tente não se preocupar mais com o que os outros pensam de você. Tenha cuidado com sua pressão arterial e tente levar uma vida mais saudável e com exercícios.

Não trate mal o seu parceiro, fique mais atento e sempre se coloque no lugar dele. No dia 13 de abril você receberá um convite ou boa notícia. Você terá um desafio profissional.

Boa hora para mudar de visual. Cuide bem do seu celular. Seus números da sorte são 04 e 31. Seja tolerante e compassivo com você mesmo e acredite que a boa sorte sempre chega na hora certa.

Câncer

Semana de análise de mudança de casa; é hora de tomar uma iniciativa. Um novo emprego pode surgir. Não trave, em algumas situações a melhor decisão é revelada pela intuição. Serão dias complicados em questões de saúde, então se cuide mais.

Cuidado com o que assina; leia sempre bem e consulte um advogado. Não pense no que passou, pois é melhor fechar esse círculo de amor e seguir em frente na sua vida. Você terá uma surpresa em 15 de abril.

Cuide bem do seu estômago e tente comer de forma saudável. Serão dias de muitas reuniões familiares. Seus números da sorte são 05 e 42. Rompa totalmente com o passado e aprenda a viver o presente da melhor maneira.

Leão

Semana de decisões importantes na sua vida profissional, mas lembre-se de não se deixar levar pelos seus impulsos e pensar muito bem nas suas opções.

Está é uma fase de crescimento econômico. Tenha atenção com problemas hormonais e de ansiedade. Um amor do signo de Capricórnio ou Câncer espera que você volte; tente conversar sobre as dúvidas no relacionamento amoroso e chegar a um entendimento como casal.

A sorte chegando dia 13 de abril com os números 00 e 12. Um convite o ajudará a crescer na vida profissional. Uma viagem pode ser planejada. Você faz um curso. Acredite que é vencedor.

Virgem

Boa sorte, principalmente com o trabalho e oportunidades. Procure ser mais discreto em tudo o que fizer e não fale sobre seus sucessos para não atrair a inveja. No amor você vai ficar sozinho por um tempo e deve cultivar o amor próprio.

Você recebe uma chamada de atenção em seu trabalho. A sorte chega em 13 de abril com os números 09 e 31. É hora de realizar todos os procedimentos que você tem pendentes.

Você compra algo importante. Lembre-se de que o melhor do seu signo é sua maneira de ajudar os outros e isso atrai muita coisa positiva. É necessário aprender sempre a ser melhor para crescer.

Libra

Dias de muitas pressões em seu trabalho e vida pessoal. Quando as energias estiverem turbulentas, tente não tomar decisões importantes e ter calma. Você recebe dinheiro extra por uma venda; tente economizar para o futuro.

Uma paixão do signo de Peixes ou Áries pode decidir ter algo mais sério. Você saberá de uma gravidez na família que vai te dar muita alegria. Você viaja a trabalho ou a negócios. Tenha cuidado com problemas renais e infecções.

Seus números da sorte serão 21 e 30. Deixe a teimosia e impulsividade que só lhe causam problemas com pessoas que amam você. Seja tolerante com você mesmo e com os outros para aprender a ser uma pessoa melhor.

Escorpião

Semana de estar em reuniões de trabalho para mudança de emprego ou desenvolvimento de um novo projeto. O universo está ao seu lado e isso faz com que sua energia seja especial.

Tenha cuidado com o seu temperamento e evite ser sarcástico; isso o faz ter problemas com as pessoas que mais ama. Um amor do signo de Áries ou Câncer o procura para ter um relacionamento estável.

Procure não se deixar manipular por pessoas que desejam apenas tirar vantagem, pois é preciso começar a diferenciar quem são seus amigos e quem não é. Você terá sorte com os números 09 e 33. Use mais vermelho ou amarelo. Busque dentro de si o motivo dos erros e faça a mudança positiva necessária.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

É hora de decidir o que você quer para o seu futuro e buscar as melhores oportunidades. Os sagitarianos que estão em um relacionamento devem ter cuidado com problemas de infidelidade ou separação; pense o que fará com seu relacionamento.

Seus números da sorte são 04 e 21. Cuidado com os problemas nervosos, você é uma pessoa que acumula muita raiva e deve liberar energia com exercícios.

Você verá que a felicidade estará mais presente com algumas mudanças de hábitos. As energias positivas estarão com você e tudo sairá bem.

Capricórnio

Semana de muitas boas notícias ao seu redor, principalmente no ambiente de trabalho. Você decide mudar para melhor e sua situação financeira pode melhorar.

Você deve ter cuidado com as pessoas próximas e “amigos”, pois nem todo mundo quer te ver feliz; aprenda a ser mais seletivo e sempre buscar pessoas compatíveis com o seu jeito de ser. Você recebe um presente que não esperava e o encherá de alegria.

Você terá sorte com os números 05 e 44. Sua cor é o azul forte e ajudará a atrair mais abundância. No dia 13 de abril, peça ao seu tudo o que você precisa e verá que em breve será cumprido, basta ter muita fé. Controle seus defeitos e acredite que tudo dará certo na vida.

Aquário

Semana de muito trabalho e de estar em reuniões para algumas mudanças neste mês. Evite ficar frustrado por aquilo que você não pode controlar; aprenda a se acalmar para evitar esses sentimentos negativos.

É uma boa altura para cortar os cabelos e renovar as energias. Cuidado com as fofocas e tente não comentar nada sobre sua vida pessoal. Você terá sorte com os números 17 e 23; tente combiná-los com sua data de nascimento.

Você continuará com seu parceiro atual e terá muita estabilidade. Os aquarianos solteiros podem conhecer um amor de Touro, Capricórnio ou Virgem que será muito compatível. Saiba o que você quer e terá ainda mais chance de conseguir.

Peixes

Semana de ajustar suas despesas e fazer pagamentos de dívidas. Evite jogar dinheiro fora e pense em economizar. Um amor do passado o procura para voltar; seu signo sempre deixa sua marca nas pessoas, mas tente falar claramente com seu ex.

O cansaço que o afeta atualmente não é normal e é preciso ter atenção com a saúde. Os solteiros podem se apaixonar pelo signo de Áries. Escorpião ou Capricórnio e será muito compatível.

Seus números da sorte são 19 e 27. Hora de se adaptar a qualquer mudança e ser responsável para tomar melhores atitudes para ser feliz.