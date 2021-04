A banana é uma fruta deliciosa, mas nem todas as crianças gostam e muitas vezes ela estraga na fruteira e se perde.

Que tal aprender a fazer uma deliciosa sobremesa, muito fácil de preparar?

A apresentadora Ana Maria Braga ensinou como aproveitar as bananas e recheá-las com chocolate, creme de avelã, geléia de framboesa ou doce de leite, de acordo com o gosto de cada um.

Se quiser, pode ainda usar sua criatividade e misturar sabores e texturas, coberturas doces, bolsas de sorvete e muitas outras possibilidades.

Veja os ingredientes da Banana Recheada da Ana Maria Braga

6 bananas prata maduras

Um quarto de xícara de chá ou 70 gramas de geleia de framboesa, goiabada, chocolate, creme de avelã ou doce de leite

1 clara de ovo

2 colheres de sopa de açúcar

Um quarto de xícara de chá de castanha-de-caju picada

Como preparar

– Coloque as bananas sobre uma superfície lisa de modo que elas não rolem e com uma pequena corte um retângulo na banana no sentido do comprimento e retire esse pedaço da casca. Não retire o restante da casca

– Com uma colher pequena, cave a polpa da banana na parte sem a casca e retire parte da polpa, formando uma canoa. Não retire toda a polpa, só a metade.

– Faça o mesmo com todas as bananas. Não jogue a polpa retirada fora, reserve-a.

– Coloque a polpa reservada em uma tigela e amasse. Misture com o recheio reservado, como o chocolate derretido em banho-maria, por exemplo.

– Derrame a mistura na canoa de cada uma das bananas.

– Bata uma clara de ovo até ficar em ponto de neve. Adicione 2 colheres de sopa de açúcar e bata bem. Com uma colher, coloque sobre o chocolate em cada uma das bananas.

– Em um refratário, coloque as bananas lado a lado e leve ao forno preaquecido a 180 graus por cerca de 15 minutos, tempo suficiente para a clara virar suspiro.

– Retiro do forno, salpique a castanha por cima e sirva ainda quente.