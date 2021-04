Mais um fim de semana de abril de 2021 chegou e a astrologia tem previsões delicadas para alguns signos do zodíaco, que podem enfrentar situações complexas na vida amorosa nos próximos dias.

Confira os signos que podem passar por um fim de semana delicado no amor:

Áries

Os próximos dias podem entregar uma energia transformadora, mas também intensa. Se você estiver em momentos complexos e confuso com algumas situações, pode se perder em pensamentos e sentimentos.

A paciência tende a diminuir e é preciso investir na calma para ter conversas construtivas nos relacionamentos. Planeje as coisas com calma e tente melhorá-las aos poucos; iniciativas e decisões mais definitivas devem ser tomadas só depois do fim de semana.

Touro

Os ânimos podem ficar mais baixos e pessoas ou assuntos do passado podem voltar a tomar conta da sua mente. Quando não existe uma finalização concreta, fantasmas voltam e complicam bastante a vida; é preciso fechar ciclos e seguir em frente.

Lembre-se que esses problemas podem ser bem difíceis de lidar se você está em um relacionamento com uma nova pessoa. Por isso, comece novamente a lidar com o amor de forma mais positiva e voltada ao presente.

Câncer

Relacionamentos não finalizados como você desejava e pessoas do passado tendem a voltar para a sua vida este fim de semana ou em breve. Muitos sentimentos e emoções podem ser reativadas e isso tirará o seu equilíbrio.

Chegou a hora de superar as feridas emocionais e aquilo que o impede de encontrar alguém novo e melhor. É preciso enfrentar isso sem tanto drama e buscar um encerramento verdadeiro para poder cuidar melhor de si e da vida amorosa.

Virgem

Os verdadeiros objetivos que você possui para os relacionamentos ou vida amorosa podem ser visualizados e não será fácil descobrir que está longe ou bem perto deles. A fase de perder tempo terminou para você!

Este é um momento delicado de decisões e também debates entre casais. Você buscará soluções e isso é positivo, mas é preciso ter cuidado com não se precipitar ou tentar controlar as situações e pessoas apenas ao que você acha que é melhor.

Peixes

Alguns problemas da sua vida pessoal e amorosa podem ficar mais claros, deixando-o mais confuso e ansioso. Lembre-se que para ter boas relações, é necessário estar bem e não falhar no autocuidado.

É hora de se ocupar pelos próprios sentimentos e descobrir como ser mais feliz, saudável e completo; tudo isso é importante para que você possa dar a volta por cima nas crises dos relacionamentos ou internas.