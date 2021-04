O segundo fim de semana de abril chegou e horóscopo do fim de semana reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco de 9 a 11 de abril de 2021:

Áries

Momento de emoções e impulsos; os sentimentos estão a flor da pele e é preciso ter cuidado para não fazer más escolhas. Controle um pouco a impulsividade e evite ao máximo alimentar a raiva, pois as explosões podem colocar muita coisa a perder. Seja calmo ao lidar com o que o machuca.

Para alguns, será um fim de semana com trabalho extra. Você recebe o convite para um novo projeto de trabalho. Você comemora algo com pessoas queridas ou o parceiro neste sábado. Controle a ansiedade e não desconte nos vícios.

Um novo amor pode chegar. Você terá um sorte neste dia 11 de abril com os números 03, 21 e 77. Use mais o verde para atrair abundância.

Touro

Momento de segurança e estabilidade principalmente no trabalho; você vai atrás do sucesso e terá a força necessária para se antecipar a qualquer problema.

Um companheiro os apoiará em tudo o que for necessário para serem felizes. Fim de semana para consertar, organizar e resolver burocracias. Um convite pode surgir.

Você recebe um dinheiro extra por uma venda. Não procure aquele amor que some quando você precisa; é melhor conhecer pessoas mais parecidas com você e ter calma na busca por um relacionamento.

Você terá sorte neste 11 de abril com os números 02, 14 e 39. Use mais a cor azul para aumentar a abundância.

Reprodução / Giphy

Gêmeos

O momento pode trazer instabilidade, mas se você for esperto transformará isso em versatilidade; só assim será possível encontrar o bem-estar verdadeiro. Apenas evite mudar de ideia instantaneamente e perder grandes projetos de trabalho.

Use o dinamismo para crescer e amadurecer, evitando cair em situações complexas que poderiam ser evitadas com mais responsabilidade. Um triângulo amoroso pode surgir.

Fim de semana para ficar relaxar com pessoas queridas e se mais feliz. Tenha cuidado com o que você come e evite uma infecção estomacal. Seus números são 02, 19 e 88. Use mais o vermelho para crescer economicamente. Cuidado com as mentiras.

Câncer

Momento emocional e de desejar ter alguém para formar um lar. Um novo amor de Escorpião ou Peixes que será muito compatível com você pode surgir. Um conflito ou questão legal é finalizado.

A oportunidade de crescer profissionalmente surge e pode ajudar a receber um dinheiro extra; você está protegido para alcançar o sucesso. Nestes três dias você se reinventará de todas as maneiras.

Neste domingo você terá sorte com os números 09, 33 e 21. Use mais azul claro para atrair abundância em sua vida. Um parente ou pessoa próxima fará um convite.

Leão

Momento de muita pretensão e busca pelo o reconhecimento; evite deixar o ego tomar a frente e gerar complicações. É preciso ser mais humilde e não ser presumido.

Canalize esta energia para ser forte e não só ir atrás dos objetivos, mas também incentivar e dar os melhores conselhos para quem precisa. Pessoas da família podem pedir ajuda.

Seu desejo de proteger aumenta. Será um fim de semana com mais trabalho ou ganho de dinheiro virá; tente economizar para o futuro.

Os casais precisam tentar não brigar e seja um pouco mais relaxado em sua vida amorosa. Um golpe de sorte chega até você no dia 11 de abril com os números 05, 44 e 31.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

Os nervos podem ficar a flor da pele, mas seu poder de atração também aumenta; tenha pensamentos positivos. Evite ao máximo ficar fantasiando sobre situações que ainda não aconteceram e o deixam mal.

A recomendação é pensar mais do que o dobro ao falar, principalmente com os parceiros românticos e pessoas queridas. Explodir pode trazer rompimentos aos relacionamentos.

Tente canalizar sua energia para a criatividade e coisas prazerosas. Um amigo pode pedir conselhos sobre a vida amorosa ou você recebe a notícia de uma separação. Tenha cuidado e evite contar mentiras para as pessoas que ama.

Libra

Momento de ficar ainda mais charmoso e sincero. Algo pode ficar muito claro ou você decide expressar exatamente o que sente; não caia em provocações e deixe a fofoca de lado, pensando sempre muito bem antes de falar.

O carisma é maior e isso o ajudará a se relacionar com outras pessoas. Apenas abra-se a encontrar pessoas diferentes, principalmente no amor; lembre-se que ninguém deve seguir um padrão que você impõe, pois tudo deve fluir naturalmente.

Fim de semana de trabalho para muitos. Você terá sorte em 11 de abril com os números 02, 19 e 77. Use mais a cor amarela para atrair dinheiro.

Escorpião

Momento de decisões. Questões de dinheiro e amor entram em foco. Uma oferta de trabalho pode chegar ou dinheiro de uma dívida do passado o surpreende. Seus números da sorte são 01, 28 e 65 e o domingo é seu melhor dia.

O roxo atrai abundância. Se você tem um parceiro estável, evite ceder aos impulsos e se envolver em triângulos amorosos. Fim de semana com um trabalho extra que te dará muita satisfação.

Você recebe um convite. Um amor do passado pode voltar. Cuide melhor da sua saúde e não se esqueça de ser responsável com as outras pessoas também.

Sagitário

Momento de sonhar bastante e ter cuidado para não se perder na fantasia. Saiba bem o que são planos reais e como você pode trabalhar para tirá-los do papel. Tenha cautela com o que diz, principalmente para não despertar a inveja dos outros.

Viagens ou mudanças de residência podem acontecer. O crescimento profissional virá. Um dinheiro extra pode chegar. Os números da sorte são 01, 33 e 52.

Use mais o vermelho para atrair coisas boas em sua vida. Um novo amor chegará para os solteiros que podem se apaixonar de verdade. Um animal de estimação também ganhará seu afeto.

Capricórnio

Momento bom para empreendedores que sairão bem-sucedidos em quase todos os projetos que realizam. Dinheiro extra pode chegar.

É importante ter cuidado apenas com as más amizades e pessoas interesseiras ​​que só o procuram para invejar ou pedir favores. Evite abusar dos vícios; é hora de mudar de hábitos e cuidar mais de si.

Eleve sua autoestima. Um amor que o fará se sentir bem chegará. Sua sorte aumenta em 11 de abril com os números 02, 18 e 77.

Aquário

Momento de criatividade e novas ideias; você se destaca. É bom ser sociável para atingirseus objetivos de crescimento.

Evite se tornar rebelde sem causa e brigar com pessoas queridas. A tendência a ter problemas com o parceiro cresce e é melhor não provocar conflitos sem motivo.

Fim de semana para ser muito feliz e ter boas notícias ao seu redor. Cuidado com a inveja dos seus “amigos”; lembre-se que eles sempre vão querer o que você tem, então tente não falar muito sobre seus planos. A sorte chega no domingo com os números 10, 15 e 21.

Peixes

Momento de sorte e progresso. Apenas evite ter problemas com seu parceiro por cobranças; você estará mais sentimental. O ciúme pode atrapalhar muito as coisas.

É uma boa hora para realizar mudanças que aumentarão seu bom humor. Evite falar muito ou entrar em fofocas. A organização do lar ajudará a ser mais feliz.

Você pode receber dinheiro extra. Tenha cuidado com os vícios e se mantenha equilibrado. Você terá sorte em 11 de abril com os números 07, 66 e 3. Use mais azul e branco para atrair abundância.