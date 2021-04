Está no seu Day After e sem ideias de penteados legais para fazer e arrasar no dia a dia? Se este é o seu caso, fique tranquila, pois este é um “problema” fácil de ser solucionado.

Diferente do que talvez alguns pensem, não precisa necessariamente ser complicado dar um “plus” nos fios quando estas situações ocorrem.

E se você tem o cabelo cacheado, aproveite esta oportunidade para conferir um tutorial bastante interessante disponível no canal da youtuber Ana Lídia Lopes. Com dicas práticas, é possível salvar o seu day after sem muitas complicações. O que você acha desta ideia?

Veja também estas recomendações:

Separe os acessórios para os seus penteados

Para garantir melhores resultados e penteados ainda mais estilosos, além de acessórios específicos, algumas dicas contarão com equipamentos específicos, por isso, se tiver, separe estes itens para praticar e usar durante o tutorial:

Modelador térmico;

Elásticos de cabelo;

Borrifador;

Presilhas;

Tiaras;

Grampos.

Quer aprender como fazer 3 penteados estilosos, utilizando acessórios corretamente para simplificar a sua rotina? Confira abaixo então o vídeo divulgado no YouTube e que já conta com mais de 100 mil visualizações.

Importante! Caso não tenha o modelador térmico, você pode seguir com os demais passos e itens.

O que acha de aprender mais alguns penteados?