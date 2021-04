Pensando em dar uma mudada em seus penteados, mas não sabe por onde começar? O que acha de apostar nos lenços para dar um “plus” nos seus fios?

Além de ser um acessório facilmente encontrado, o lenço é o tipo de artigo que deixa o cabelo bastante estiloso e se adapta para as mais diferentes situações e necessidades.

Se você tem o cabelo cacheado, aproveite esta oportunidade para conferir um tutorial divulgado recentemente no YouTube, no qual em menos de 2 minutos você aprenderá dicas para arrasar no dia, sem gastar muito tempo ou ter complicações.

Veja também estas recomendações:

Aproveite e separe os seus acessórios

Para garantir melhores resultados e uma boa execução de seus penteados, é importante que você separe todos os acessórios. Assim sendo, não esqueça de deixar reservado:

Pente;

Elástico de cabelo;

Grampos;

Presilhas;

E claro, o lenço.

Bora aprender então como fazer penteados estilosos em poucos minutos? Confira abaixo o tutorial de cabelo com dicas simples que desta vez é compartilhado pela youtuber Suzane Camila.

