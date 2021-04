Com registros celestiais inéditos, um astrofotógrafo capturou cenas raras e impressionantes do céu nas Cataratas do Iguaçu em Foz do Iguaçu/PR. O trabalho espetacular foi compartilhado recentemente nas redes sociais.

Como revelado pelo blog ‘Cataratas do Iguaçu’, o fotógrafo Victor Lima foi o responsável por captar as cenas raras do céu, local escolhido como uma das sete maravilhas naturais do mundo, organizada pela Fundação New 7 Wonders.

Em sua segunda visita ao parque, em março de 2021, fez uma expedição fotográfica à noite, fora do horário de atendimento ao público.

Como detalhado, para o profissional, que contou com a companhia de 11 alunos, a experiência do céu nas Cataratas foi a melhor experiência fotográfica já registrada por todos os visitantes.

É preciso ler as fotografias com calma para identificar os astros do Universo, do mesmo modo que Victor precisou aguardar o momento certo.

No total, o fotógrafo dedicou quatro dias e três noites às captações. Olha o resultado completo que maravilha (imagens compartilhadas no Twitter):

Leitura astronômica do céu

“É preciso ler as fotografias com calma para identificar os astros do Universo, do mesmo modo que Victor precisou aguardar o momento certo, ter paciência, olhar concentrado, para conseguir identificá-los e registrá-los no céu das Cataratas”, revelou o site.

No total, o profissional dedicou quatro dias e três noites às captações.

Como revelado pelo blog ‘Cataratas do Iguaçu’, neste registro abaixo (por exemplo), a Via Láctea forma um arco sobre as Cataratas.

Já acima da Garganta do Diabo, o maior salto das Cataratas do Iguaçu, registra-se a pequena Nuvem de Magalhães. Em cima do núcleo da Via Láctea aparece Antares. Confira:

Reprodução/Twitter – Astrofotográfo Victor Lima

Ainda de acordo com as informações, é possível fazer a leitura astronômica do céu nas Cataratas, de forma completa, neste link.

Para captar essas cenas, Victor Lima utilizou uma câmera Canon 6D full-frame e fez uso da técnica de longa exposição.

Cataratas do Iguaçu – imagens noturnas

O registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários (impressionados com os resultados). Confira comentários:

“Meu deus, que coisa mais linda!!!! Parabéns pelo teu trabalho, incrível! Eu sou apaixonada por astrofotografia, sigo vários no Instagram pra ficar chorando com as imagens. Incrível mesmo!”.

“Parabéns pelas capturas Victor, admiro muito seu trabalho na astrofotografia, com certeza uma referência para muitos”.

“Fotos espetaculares, parabéns! Eu não tinha ideia que dava pra capturar esse tanto de estrela numa foto”.

“Eu lhe parabenizo, seu trabalho é espetacular, nunca havia visto algo tão esplendoroso e radiante”.

Equipamento utilizado pelo fotógrafo

Para captar essas cenas, Victor Lima utilizou uma câmera Canon 6D full-frame e fez uso da técnica de longa exposição.

Ainda de acordo com o texto, o método funciona quando o sensor precisa de mais tempo para captar a imagem, e geralmente isso é feito em ambientes com pouca luminosidade. Confira mais registros:

O fotógrafo Victor Lima revela fotografias com luz e composição rara das Cataratas, à noite, com uma explosão de cores a milhões de anos-luz.🌌



📰 Confira todas as fotografias e leia a matéria completa em nosso blog: https://t.co/pHpr0utnb7 pic.twitter.com/PyXiE9AMcq — Cataratas do Iguaçu (@CataratasBrasil) April 1, 2021

