No programa desta terça-feira, a apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, ensinou como fazer uma receita de empadinha recheada com frango desfiado, muçarela e requeijão cremoso de dar água na boca.

Mas, diferentemente das demais receitas de empadinha, essa não vai para o forno, é frita! A receita é muito fácil de fazer e o resultado é sucesso garantido.

O primeiro passo é fazer e deixar o recheio pronto!

Recheio de Frango – Ingredientes

170 gramas de frango já temperado (a gosto), refogado e desfiado

80 gramas de muçarela ralada fina

100 gramas de requeijão cremoso

Como preparar o recheio de frango cremoso:

Misture bem o frango, a muçarela e o requeijão em uma tigela. Reserve.

Como preparar a massa

Ingredientes

1 xícara de chá ou 140 gramas de farinha de trigo

3 colheres de sopa ou 45 gramas de gordura vegetal hidrogenada

2 colheres de chá de fermento químico

Sal a gosto

4 colheres de sopa ou 50 mililitros de água

Preparo:

1 – Misture em uma tigela 1 xícara de chá de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de gordura vegetal hidrogenada, 2 colheres de chá de fermento químico e sal a gosto,

2 – Adicione 4 colheres de sopa de água e misture (com as mãos) até formar uma massa homogênea

Separe a massa em duas partes. Pegue uma parte, coloque entre dois sacos plásticos e abra com um rolo

Montagem da empadinha

Coloque 6 forminhas de empada em cima de uma assadeira, bem juntas, e espalhe a massa aberta sobre elas. Com os dedos, ajuste a massa no fundo das formas, até forrar bem o fundo e as laterais da forma

Coloque meia colher de sopa de recheio dentro de cada forma, pressione levemente o recheio para ocupar todo o espaço da forminha.

Abra a segunda metade da massa que foi separada usando a mesma técnica do saco plástico. Em seguido, retire o saco e coloque a massa sobre as formas, pressionando a massa na borda da forma para fechar bem a empada

Uma vez fechadas, retire das formas e frite em óleo quente até dourar

Escorra em papel absorvente e sirva