Abril de 2021 apenas começou e muitas possibilidade podem se abrir para os signos do zodíaco, inclusive na vida amorosa. Esta fase é marcada por Vênus, o planeta do amor, estacionado em Áries, um dos signos mais rápidos, apaixonados e intensos do zodíaco.

Este cenário se torna muito especial para casais, que podem reascender chamas e buscar novos caminhos nos relacionamentos, mas também facilita que o coração de muitos solteiros volte a experimentar sentimentos significativos e fortes atrações.

Confira os signos que podem ter amores à primeira vista em abril:

Gêmeos

Uma maior energia para viver a vida amorosa e acreditar nos sentimentos tende a guiá-lo a novas possibilidades no romance. Alguns pensamentos pessimistas e que o deixam ligados ao passado podem ser cortados.

O amor pode surgir na vida dos solteiros e as relações tendem a evoluir rapidamente. É possível que contatos mais recentes se tornem uma paixão não esperada e que o fará tomar as rédeas ou apenas se entregar para a conexão.

“Assim que se olharam, amaram-se; assim que se amaram, suspiraram; assim que suspiraram, perguntaram-se um ao outro o motivo; assim que descobriram o motivo, procuraram o remédio.” William Shakespeare

Libra

A vida amorosa ganha um novo ar e novas pessoas podem chegar, roubando seu olhar imediatamente e esquentando o clima. Casais também podem definir novos rumos promissores no relacionamento.

Os solteiros são surpreendidos com uma guinada muito importante que não poderá ser ignorada. As coisas podem começar de forma casual, mas é preciso ficar atento, pois isso tende a significar muito mais para o seu coração.

Sagitário

Os relacionamentos se destacam completamente em abril e seu coração buscará novas conquistas ou um aprofundamento das conexões. As possibilidades se abrem bastante e uma atração muito forte pode tomar a sua atenção rapidamente.

Este é um momento de fortes experiências no amor e de atração de sentimentos verdadeiros. De todas as formas, mantenha as expectativas no seu devido lugar e deixe tudo fluir para aproveitar bem.

“O amor, que vem procurado como sensação necessária à felicidade da vida, perde dois terços da sua embriagante doçura; porém, o amor inesperado, impetuoso e fulminante, esse é um abrir-se o céu a verter no peito do homem todas as delícias puras que não correm perigos de empestarem-se em contato com as da terra.” Camilo Castelo Branco

Capricórnio

Por mais que os dramas e as energias com algumas amizades ou familiares possam surgir, os capricornianos estão prontos para embarcar em novas emoções e seu coração pode levar sacudidas importantes.

Principalmente para os solteiros, este é um momento de novas possibilidades, no qual alguém novo pode ser atraído ou encontros inesperados acontecem. A química será forte e a sensação de amor à primeira vista não poderá ser ignorada.

Aquário

O amor e o desejo podem tomar conta, mas não é apenas isso que acontece. Tudo isso o tornará ainda mais atraente e pode melhorar bastante sua comunicação com as pessoas que de cara podem fazer seu coração bater mais de pressa.

Quando você começa a se expressar e se abrir para o inicio de novas jornadas na vida amorosa, pessoas que são o seu tipo são atraídas e podem trazer mudanças importantes para seu status de relacionamento em breve. Fique atento as possibilidades e não tema!