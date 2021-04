Mais uma semana chegou e as surpresas de abril de 2021 começam! Aqui você pode conferir o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 5 a 9 de abril de 2021:

Áries

Semana de se sentir um pouco sobrecarregado pela carga de trabalho e pressões. Seu signo quer sempre fazer tudo ao mesmo tempo, mas é preciso relaxar e organizar melhor o seu tempo.

Um parente pode pedir dinheiro emprestado, se estiver ao seu alcance, ajude-o. Tenha cuidado com dores de cabeça ou no peito e não descuide da saúde. Continue com a boa alimentação para ter energia.

Um projeto de trabalho muito bom pode surgir. Você terá sorte com os números 02 e 19. Procure usar um pouco de prata e se vestir com cores fortes para ter mais força.

Esta será uma semana de muitas conquistas pessoais e de começar a economizar para algo maior. É hora de começar a deixar as férias de lado e se concentrar no futuro.

Reprodução / Giphy

Touro

Você é muito carismático e gentil com as pessoas, mas pode atrair a inveja ao seu redor. Proteja-se vestindo roupas de cores claras para que sua energia positiva cresça. Você recebe dinheiro extra.

Um ex pode voltar e tentar se relacionar novamente. Tente falar com clareza e prefira manter apenas a amizade. Algo é vendido ou vai para o conserto.

Você terá sorte com os números 03 e 14. Atividades físicas ajudam a aliviar o estresse; mantenha a saúde do corpo e da mente em dia.

Gêmeos

Você entra na sua melhor época do ano e sente que a sorte está do seu lado. Surgirão alguns dias de oportunidades de crescimento econômico ou sorte. Uma posição de trabalho melhor ou oportunidade será oferecida.

Tenha cuidado com problemas renais ou infecções. Considere fazer cursos para estar mais preparado em idiomas e tecnologia. Continue com o exercício e cuidando da saúde.

O mais importante para o seu signo é permanecer igualmente humilde e não se encher de orgulho para que as pessoas ao seu redor o vejam da melhor maneira.

Não brigue mais com o seu parceiro e procure sempre encontrar a melhor solução para os problemas. Você terá sorte com os números 04 e 39.

Lembre-se que o seu signo é o apaixonado do zodíaco e pode ter dois amores ao mesmo tempo; procure ficar com apenas um parceiro estável e se preocupe com o sentimento alheio.

Câncer

Semana de algumas tensões em assuntos pessoais e é preciso tomar cuidado com os problemas com seu parceiro. Tente não ficar com tanto ciúme na sua vida amorosa e lembre-se que todos precisam ter o próprio espaço.

Você terá um dinheiro extra com uma venda. Um animal de estimação pode surgir na sua vida. É preciso ser mais consciente e evitar o contágio por covid-19; não tenha contato com tanta gente.

Seu ponto fraco é o intestino ou o estômago; cuide melhor da alimentação. Você terá sorte em conhecer novos amores e com os números 05 e 41.

É muito importante levar em conta que o limão e a cor verde ajudam a afastar as energias ruins. Você precisa se dedicar ao seu trabalho e não deixar seus assuntos importantes para depois.

Leão

Semana de sucesso no trabalho. Tente conversar sobre como ser reconhecido e obter um aumento. Não seja mais tão rancoroso com seus amigos ou familiares e aprenda a não dar importância a assuntos que não o possuem tanta relevância.

O amor pode chegar para os solteiros, principalmente do signo de Peixes ou Áries. Procure não confiar muito em seus colegas de trabalho para evitar traições; então não fale sobre seus assuntos pessoais.

Você fala com um advogado para resolver uma questão judicial. Você compra roupas ou renova o visual. Seus números da sorte são 01 e 33. Seu melhor dia será 8 de abril e você terá muita sorte em tudo relacionado a projetos e trabalhos. Vista-se de vermelho para multiplicar sua energia.

Virgem

Semana para colocar mais energia positiva em suas ideias e projetos, principalmente aqueles que são para o seu futuro. Tente planejar e começar aquele negócio que você tem em seus planos.

Serão dias de muita alegria e muitas surpresas agradáveis. Você limpa completamente sua alma de rancores e deixa o passado para trás. Hora de colocar em dia suas despesas.

Um encontro muito importante pode acontecer e o fará conhecer pessoas que o ajudarão no seu desenvolvimento profissional. Você recebe um dinheiro extra.

É hora de atualizar documentos, pois você vai precisar deles em breve. Cuide das dores nos ombros e nas costas; tente aliviar um pouco a tensão e continue com o exercício.

Novas assinaturas de contrato esperam por você em 5 de abril. Você terá um sorte com os números 07 e 21.

Libra

Boa sorte na semana para fazer mudanças positivas em sua vida. Lembre-se que seu signo está em um momento de transformação de energias e isso o ajudará a crescer mais profissionalmente.

Tente se livrar de maus amigos que só o amam por interesse financeiro. Você deve trazer ordem e mais firmeza na sua vida pessoal. Não brigue mais com o seu parceiro, lembre-se que o seu signo sempre acaba caindo no drama quando não deve.

Não negligencie sua saúde e os exercícios, pois isso o ajudará a se manter no seu melhor ânimo. Sua mãe ou uma mulher mais velha o procura para pedir um favor. Você terá sorte com os números 04 e 31.

Serão dias de grande criação artística, então aposte na sua criatividade. Em questões amorosas, um amor dos signos de Áries, Sagitário ou Leão pode chegar.

Escorpião

Semana de colocar em ordem todas as situações de trabalho e de vida pessoal. A inveja o faz tropeçar e a prata ajuda a afastar o mau-olhado. Você recebe dinheiro por dívidas do passado.

Procure não brigar no seu trabalho, as energias cruzadas estarão muito presentes. Vista roupas de cores claras para se encher de energia positiva e tudo sair da melhor forma. Você finaliza tarefas e se sente melhor.

Você finalmente decide sair por alguns dias para relaxar e tudo dá certo. No amor, você continuará com muita sorte e conhecerá pessoas muito compatíveis. Você conserta várias coisas em sua casa. Você vai ao médico. Alguém pede algo emprestado. Seus números da sorte sem 03 e 19.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Semana de ficar um pouco chateado com problemas pessoais. Você precisa se concentrar no que é importante e naquilo que pode controlar; a paz virá para você mudar para melhor.

Seu signo costuma ser um tanto controlador, principalmente com seus parceiros. É preciso aprender a relaxar. Sua compatibilidade no amor será maior com os signos de Capricórnio, Áries ou Leão.

Seu melhor dia será 7 de abril, porque a sorte virá em todos os sentidos e ainda mais nas questões de trabalho. Um novo contrato que o deixará mais satisfeito pode surgir, apenas lembre-se sempre de ser discreto com seus planos para não se encher de energia negativa.

Você terá um teste para medir seu desempenho no trabalho ou nos estudos; estude bastante. A sorte chega com os números 00 e 23.

Capricórnio

Serão dias de boas notícias relacionadas a trabalhos e novos projetos. Apenas tente não falar sobre isso até que seja feito para não atrair a inveja ao seu redor. Lembre-se de que seu signo está em constante crescimento mental e não deve deixar isso de lado.

Não se deixe dominar por problemas de relacionamento e tente chegar a um acordo para melhorar o relacionamento; se não conseguir, é melhor dar um tempo.

Você terá sorte em 8 de abril com os números 27 e 91. Você recebe um dinheiro que não esperava devido a uma dívida do passado. Você faz planos de viagem.

Algo negativo em seu signo é ter um temperamento muito forte, que o pode trazer fracassos nos negócios ou no trabalho, então tente se controlar.

Aquário

Semana de muitos sentimentos confusos por um amor do passado que volta à sua vida. Lembre-se de deixar as coisas fluírem; que o destino una ou separe esta conexão.

Haverá testes no trabalho por seus chefes, portanto, mantenha tudo em ordem. Cuide de problemas de dor nas costas ou lombar. Não procure mais problemas, principalmente no trabalho; tente se acalmar e deixe tudo acontecer naturalmente.

Você viaja por motivos pessoais ou para visitar alguém. Você terá sorte no dia 6 de abril com os números 14 e 25. Preste muita atenção aos seus pais, principalmente em questões de saúde.

A energia cósmica próxima ao seu signo atrai a sorte nos assuntos amorosos e relacionamentos, ajudando os casais a dar passos ainda mais sérios no relacionamento.

Peixes

Semana de prosperidade e de continuidade aos seus objetivos de vida. Lembre-se que você tem a força para seguir em frente e finalizar qualquer projeto que você tenha em mente.

Às vezes, seu signo é muito impulsivo e controlador com seu parceiro, mas você deve começar a aprender que todos têm direito ao seu espaço.

Você terá sorte no dia 7 de abril com os números 20 e 61. Use muito o azul para atrair dinheiro extra. Você termina de fazer algumas compras para sua casa.

Bom momento para descobrir talentos, principalmente nas artes; a criatividade estará em alta. Evite não querer assumir a responsabilidade por sua vida pessoal ou ter medo de compromissos, você precisa enfrentar esses desafios.