Mais uma semana de abril começou e o horóscopo de cada signo do zodíaco traz revelações importantes. No entanto, apenas alguns terão uma grande probabilidade de receber sinais poderosos da intuição.

Confira os signos quem pode ser guiados pelo sexto sentido esta semana:

Touro

Nem sempre é fácil reconhecer a intuição, mas esta semana isso se torna mais fácil. Seus sentimentos também começam a ficar mais claros e apontar uma direção importante que deve ser seguida. Mesmo assim, não se esqueça de refletir antes de tomar qualquer decisão definitiva.

Fique atendo ao que sente e vê, pois a visão pode trazer revelações importantes. Abra-se e deixe que qualquer coisa que o perturbe seja esclarecida; jogar algo para baixo do tapete já não funcionará mais.

Câncer

Mudanças importantes ou decisões começam a fazer você ativar ainda mais a intuição, podendo receber sinais principalmente sobre o lugar que está agora. As emoções são fortes e sua teimosia com alguns aspectos enraizados também; se desfazer disso ajudará a ter uma ligação ainda mais forte com sexto sentido.

Não negue algumas experiências e aceite as mudanças, por mais que elas pareçam difíceis. As atitudes negativas são motivadas pela infelicidade somente quando você não se abre para novas formas de se recuperar e agir.

Leão

Terceiras pessoas podem auxiliá-lo com a intuição ou sua própria atenção é chamada por sinais importantes. Lembre-se que nem todas as descobertas são alegres, mas a verdade é sempre melhor do que a mentira. Muitas reflexões acontecem e este é um momento de agir de forma decidida. Mantenha a calma e o equilíbrio sempre.

Para todo o tipo de situação é possível tirar lições valiosas, principalmente em aspectos emocionais. Não tema buscar em sua consciência novas formas de compreender as coisas, pois a única pessoa que possui as rédeas da sua vida é você.