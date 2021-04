Durante seus 63 anos bem vividos, a eterna Bonequinha de Luxo do cinema nunca abriu mão de certos elementos em sua maquiagem e hábitos de skincare até hoje reproduzidos pelas mulheres do mundo todo. Confira!

Audrey Kahleen Hepburn-Ruston, mais conhecida como Audrey Hepburn, ficou famosa mundialmente após sua interpretação no filme ‘Bonequinha de Luxo’ (título original: ‘Breakjast at Tiffany’s’), em 1961. A atriz e filantropa britânica teve sua estreia nos palcos na Broadway. Ganhadora do Oscar, BAFTA, Globo de Ouro, entre outros, teve sua rotina como atriz reduzida a partir dos anos 1970, quando dedicou boa parte do seu tempo ao trabalho na UNICEF (Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância).

Ela se consultava com o mesmo dermatologista de outras estrelas como Marilyn Monroe, Grace Kelly e Ava Gardner, o dermatologista húngaro Erno Laszlo, cuja linha de cuidados com a pele ainda existe até hoje. “Devo 50% da minha beleza à minha mãe e os outros 50% a Erno Laszlo”, disse ela certa vez.

Audrey faleceu em 1993, aos 63 anos, e, ao longo de sua vida, foi ícone de moda e beleza para muitas mulheres. Referente de beleza atemporal, ela é considerada uma das mulheres mais lindas de todos os tempos e adotou um estilo muito pessoal na maquiagem. Mas também era uma mulher que cuidava bastante da saúde da pele. Nós reunimos algumas dicas. Confira!

Olhos

Não há como negar: o delineado gatinho se popularizou com Audrey. Ela usava esse tipo de delineado para definir e marcar ainda mais o formato dos seus olhos amendoados. Seu maquiador oficial, Alberto De Rossi, tinha um truque especial antes e depois de aplicar a máscara de cílios: ele separava meticulosamente os cílios, criando um visual dramático e marcante.

“Seus olhos amendoados eram sinônimos do delineador alado que os adornava e dos cílios perfeitamente definidos que tremulavam quando ela olhava pela janela da Tiffany & Co, comendo um croissant”, disse a maquiadora da Vogue francesa, Celia Burton. “Quando Alberto de Rossi morreu, maquiador de Hepburn por 25 anos, ela declarou que preferia não trabalhar novamente. Uma homenagem perfeita ao enorme papel que a maquiagem – e o homem que a aplicou – desempenhou em sua carreira. Diz a lenda que de Rossi aplicava rímel e, em seguida, separava cada cílio individual com um alfinete de segurança para enfatizar seus olhos”.

Nunca durma com maquiagem

Certa vez, em uma entrevista, ela disse “Trabalhando no teatro, eu vi o que não remover bem a maquiagem pode realmente fazer na pele. Então sou muito cuidadosa com isso”, disse Hepburn, que se referiu a si mesma como uma “garota com água e sabão”, mencionando o fato de que sempre estava preocupada em limpar a pele.

Hidratação de dentro para fora e de fora para dentro

No livro ‘Audrey em casa: Memórias da cozinha de minha mãe’, o filho de Hepburn, Luca Dotti, revela a importância que ela dava para beber água e se manter sempre hidratada. “Ela realmente queria beber muita água e comer muitos vegetais”, escreveu ele.

Além de manter o consumo de água em dia, Audrey disse certa vez que usava “muitos hidratantes e óleos, porque tenho a pele bastante seca”. Além desses dois “salvadores de pele”, ela também costumava aplicar iogurte no rosto, deixando-o por meia hora, antes de lavá-lo. O iogurte grego fresco contém ácido lático que ajuda a esfoliar suavemente enquanto hidrata a pele.

Sua pele é o que você come

Essa dica não é novidade para ninguém, mas fingimos esquecer dela. Além de muitas frutas e legumes, que comprava nos mercados locais, surpreendentemente as batatas eram “o seu pão com manteiga”, disse o filho de Audrey, Dotti. Hepburn também comia quantidades mínimas de carne vermelha. Ela costumava comer pão integral com geleia no café da manhã. No almoço, escolhia uma carne magra ou massa com produtos frescos da sua horta e, para o jantar, ela adorava uma canja de galinha com vegetais.



Além disso, Hepburn era fã de carboidratos. “Ela era louca por macarrão”, lembra o filho mais novo, Dotti, em uma entrevista à People. Em seu livro, Dotti escreveu: “Mamãe era viciada em massas. Ela não poderia viver sem macarrão”. Seu prato principal era o espaguete ao pomodoro, que ela preparava em casa praticamente todas as semanas. “Seu favorito absoluto era espaguete com molho de tomate. Ela poderia viver com isso feliz”, disse Dotti.

Fuja do sol

Audrey encarava os protetores solares como produtos essenciais e raramente era vista pegando sol. Quando o fazia, ela sempre protegia bastante a pele com um bom filtro solar. Além disso, ela preferia adotar uma postura mais holística com relação aos cuidados com pele. “Uma boa saúde é a chave para uma boa pele; se sua pele não estiver boa, é um sinal de que algo está errado”, disse certa vez em uma entrevista e garantiu que ar fresco, uma boa noite de sono e mínima exposição ao sol eram o segredo da sua pele.