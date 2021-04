O WhatsApp é conhecido como o app de mensagens mais popular do mundo por seus recursos e funções variadas.

Porém, seus usuários também destacam a rigidez que a plataforma possui quanto à customização de sua interface.

Alterações de design no WhatsApp

No entanto, isso deve mudar em breve, de acordo com o portal especializado em vazar notícias WaBetaInfo.

O app estaria abrindo caminho para uma maior personalização em sua nova atualização que permitiria alterar as cores de alguns elementos da interface.

A plataforma daria um passo adiante em sua customização.

“O WhatsApp está desenvolvendo uma função que permite alterar algumas cores do seu aplicativo. A função está em desenvolvimento e não há mais detalhes no momento ”, diz o tweet do site especializado.

Reprodução/WABetaInfo

Perguntas não respondidas

No momento, a quantidade de cores disponíveis ao usuário para alterar o design da interface é desconhecida, conforme apontando pelo site Fayerwayer.

Ainda de acordo com as informações, também não se sabe quando estará oficialmente disponível para esses usuários.

