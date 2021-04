O recurso ‘arquivar conversa’, disponível no app WhatsApp, possibilita o usuário ocultar uma conversa individual ou em grupo.

A função é voltada para organização, no entanto, também é muito utilizado como forma de privacidade.

WhatsApp para Android e iOS

Com isso, as conversas arquivadas não são apagadas do app, elas ficam em uma espécie de ‘pasta oculta’, sumindo da tela inicial.

Como revelado pelo blog da plataforma, é muito simples arquivar uma conversa no sistema iOS. Confira:

Na aba Conversas, deslize para a esquerda a conversa individual ou grupo que você deseja arquivar.

Toque em Arquivar.

Ainda de acordo com as informações, no sistema Android, pressione e segure a conversa que deseja ocultar.

Então, no canto superior direito, terá os três pontos de opção vertical. Ao lado, uma caixa branca com uma seta apontando para baixo para finalizar.

Com informações do blog da plataforma

