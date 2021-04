Algumas pessoas são mais confiantes e não cultivam o medo de terminar sozinhos no amor. Elas conseguem aproveitar sua liberdade e são felizes quando vivem oportunidades no romance ou não.

Confira os signos que confiam e não temem a solidão no amor:

Áries

O ariano tem muito orgulho da sua autossuficiência e independência, acreditando que esta postura realmente renderá bons frutos em sua vida. Ele é muito decidido e sempre encara tudo com otimismo, o que faz que os novos começos e experiências o motivem a dar muita atenção ao presente.

Mesmo quando passa por uma fase sem muitas opções e mais solitária na vida amorosa, ele arruma um jeito de usar sua paixão e criatividade para outras coisas. Isso faz com que ele não tenha medo de virar a página e começar a escrever uma nova história, tanto de forma impulsiva como também seguindo sua intuição.

Sagitário

A vida do sagitariano é levada com foco em explorar todas as fases com muita presença e adaptabilidade. Por isso, este signo consegue enxergar as aventuras disponíveis e embarcar em novos caminhos com otimismo, saindo da zona de conforto sem perder tempo. Ele está sempre em busca das alternativas ao seu redor.

As fases de mais solidão no amor não o intimidam e até o ajudam a se conectar mais profundamente com seus objetivos ou iniciar jornadas de evolução que o preparam para viver de outra forma. Ele tem muita fé na sorte e autoconfiança para não desanimar, aproveitando sua vida de solteiro sem se sentir derrotado.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Aquário

O aquariano está sempre rodeado de pessoas e elas o interessam mesmo que não sejam para relacionamentos amorosos. Ele é independente, mas está sempre buscando manter novos contatos, expandindo suas formas de se relacionar e abrindo novas portas constantemente com uma perspectiva aberta.

Quando passa por uma fase mais solitária na vida amorosa, ele aproveita liberdade e foca suas intenções em muitas outras coisas, inclusive no autoconhecimento. Este signo também se apoia em outros aliados e cria suas expectativas sem dependência, aproveitando o momento e a sorte que possui ao seu dispor no presente.