A pandemia de covid-19 certamente deverá ser objeto de estudos dos cientistas por anos, já que mudou o mundo, os relacionamentos sociais e, por consequência, pode gerar problemas de saúde física e mental que deverão ser enfrentadas com bastante cautela pela população.

O estresse gerado pela doença e também pela necessidade de isolamento social levou, de acordo com pesquisa realizada em parceria pela Fundação Oswaldo Cruz, Universidade de Campinas e Universidade Federal de Minas Gerais, ao crescimento no consumo de cigarros, bebidas alcoólicas, comida ultraprocessada e também a mais horas na frente da TV e na Internet.

Esse ‘estresse da pandemia’, como está sendo chamado, está diretamente ligado ao aumento de casos de depressão, de acordo com o psicólogo Washington Pedrette, especialista e instrutor em Mindfulness pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

“O medo da doença e o isolamento social são bastante danosos para a saúde mental, mesmo que este último seja imprescindível para o controle da pandemia. As pessoas precisam entender que assim como tomam medidas para evitar a covid-19, precisam fazer o mesmo com a saúde mental”, disse.

E a técnica do Mindfulness, segundo Pedrette, pode ser uma das maneiras de combater essa onda de tristeza e ansiedade que assola a população neste momento.

O que é o Mundfulness

Prática pode ser feita em casa em 3 minutos Foto: Reprodução

O Mindfulness, também chamado de Atenção Plena, é uma técnica de meditação amplamente estudada pela ciência que reduz o estresse e a ansiedade, melhora a concentração, a qualidade do sono e o estado emocional.

“É um poderoso exercício psicológico realizado através de uma simples meditação. A prática diária trabalha diretamente com o estado de estresse e ansiedade, aumentando a resiliência e promovendo saúde mental”, disse Pedrette.

Existem várias técnicas avançadas de Mindfulness, mas a prática mais básica pode ser feita em casa, em 3 minutos, que podem ser repetidos vários vezes durante o dia.

“A grande vantagem do Mindfulness é que a pessoa pode fazer em sua casa, com tranquilidade, mantendo o isolamento social. É simples, pode ensinar para seus filhos ou podem praticar juntos”, disse o psicólogo.

Veja um passo a passo:

Sente-se em um local tranquilo e silencioso. Pode ser no chão, com as pernas cruzadas, em uma cadeira ou almofada, mas mantenha a coluna ereta;

Respire naturalmente e se concentre no movimento e nas sensações da respiração;

Leve sua atenção para todo o corpo, começando pelos pés, subindo até chegar à cabeça, sentindo cada parte do corpo, e retorne para a respiração.

Lembre-se: O corpo e a respiração são âncoras. Cada vez que um pensamento externo dominar sua mente, volte a se concentrar no corpo e na respiração.

Essa prática rápida pode ser repetida várias vezes ao dia.

Veja abaixo uma gravação para guiar sua prática de Mindfulness: