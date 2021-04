O primeiro fim de semana de abril de 2021 começa e alguns signos do zodíaco podem viver novas experiências nos relacionamentos e vida amorosa em geral!

Confira os signos do zodíaco que se abrem para o amor durante estes dias:

Gêmeos

A vida social e as conexões com as pessoas são mantidas de forma mais agradável. Nem tudo é levado a serio e para o lado pessoal, o que ajuda a ter leveza para olhar as oportunidades com mais otimismo. Amizades podem se transformar em algo mais e os flertes dão resultados rápidos.

Se divirta e não insista em querer definir um relacionamento ou tentar algo sério antes da hora; aproveite esta fase mais flexível. Casais se abrem para o amor e para a amizade no relacionamento, recuperando ou tornando os vínculos mais sinceros. Lembre-se sempre de ter calma ao dizer coisas importantes.

Câncer

O trabalho pode tomar conta, mas será impossível não começar a construir relacionamentos ou conexões com pessoas especiais. Novas oportunidades o fazem sair da zona de conforto e experimentar outros caminhos na vida amorosa; prepare-se para ter mais emoção e evite canalizar a intensidade do momento para discussões ou dramas.

Todos os relacionamentos se tornam mais profundos e significativos agora, o que pode transformar até mesmo sua forma de ver o amor. É hora de deixar algumas dúvidas e decidir mudar para melhor. Deixe os ressentimentos para trás!

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

A busca pela intimidade continua e sua comunicação pode melhorar bastante. As conexões agora tendem a ser mais intensas e apaixonadas. Nessa fase de foco no emocional, a vida amorosa pode ser levada com mais desejo e menos seriedade para poder realmente aproveitar o que virá. É hora de sair da zona de conforto e abrir novas portas nos relacionamentos.

O jogo do amor e da sedução o faz se aproximar de momentos afortunados. As conversas também serão mais sinceras e ajudam casais a seguir em frente. Novas faíscas fazem o coração bater mais rápido!

Virgem

Seu poder de atração e iniciativa aumenta, o que traz mudanças importantes no romance, desejo e diversão. Um brilho especial ajudará a abrir as melhores portas na vida amorosa, mas é necessário deixar algumas travas no passado para abraçar mais espontaneidade. Surpresas podem acontecer.

Lembre-se de também se proteger, abraçando e cuidando de si tanto quanto faz pelos outros. Observe quem o trata com sentimentos verdadeiros e não tema deixar para trás o que já não parece tão sincero.

Sagitário

O romance é ativado em sua vida e este pode ser um momento de desejo, emoções e acontecimentos significativos. Os relacionamentos já existentes e também novas oportunidades movimentarão seu coração, prosperando de uma forma mais mágica e quente!

Este é um novo ciclo de crescimento e você se sentirá mais seguro com o que possui, aproveitando melhor todos os aspectos positivos das suas conquistas. Apenas tenha cuidado para não se deslumbrar com as pessoas erradas e evite enviar fotos íntimas ou se comprometer de cara.