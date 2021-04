Todas as pessoas podem ensinar coisas incríveis e cada tipo de inteligência é válido. No entanto, quando falamos de romance, alguns signos do zodíaco colocam o intelecto em primeiro lugar e não dão tanta importância assim para a aparência.

Confira os signos do zodíaco que se sentem mais atraídos pela inteligência:

Gêmeos

O geminiano é um signo que tem uma grande atração intelectual pelas pessoas. Ele ama conhecer novas formas de pensar, sentidos de humor diferentes e interesses que são aprofundados. Para este signo, é fácil se sentir em casa com pessoas inteligentes e que estão dispostas a compartilhar seus conhecimentos.

No romance, ele sabe que uma troca de experiências e informações interessantes torna tudo mais íntimo, construtivo e também emocionante. Ele logo irá admirar quem tem algum dom especial e não se cansará de diálogos que são mentalmente estimulantes.

Virgem

O virginiano gosta de se destacar em muitas coisas, mais o quesito inteligência é um dos que mais cobiça. Por isso, ele irá se sentir muito mais atraído por pessoas que mostram tratar sua sabedoria de forma significativa e gostam de compartilhar suas opiniões, crenças e interesses.

Este signo nem sempre embarca em conversas intelectuais e filosóficas com todos, por isso valoriza bastante quem consegue manter esse tipo de diálogo com ele. Tudo que pode impressionar o virginiano mentalmente, ajudará a fazer seu coração bater mais de pressa.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

O capricorniano é do tipo de que valoriza a sabedoria desde cedo e pode impressionar com sua maturidade intelectual. Ele não se envolve apenas por aparências e precisa de uma essência que entregue muito mais, como caráter, força de vontade e inteligência.

Este signo ama aprender coisas novas e se sente entediado com quem não tem experiências interessantes para compartilhar. Ele pode parecer tradicional, mas se sente profundamente atraído por quem mostra que tem conhecimento e pode ensiná-lo coisas que ele ainda não aprendeu.