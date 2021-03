A nave Rover Curiosity Mars da Agência Espacial Americana (NASA) começou a se aproximar de uma formação rochosa impressionante, que os cientistas apelidaram de “Mont Mercou”, no planeta Marte. Como revelado, por meio de comunicado, o acercamento aconteceu no início de março.

Com cerca de 6 metros de altura, o afloramento é capturado em toda a sua majestade em uma nova selfie, bem como em um par de panoramas que oferecem uma visão 3D.

NASA/JPL-Caltech/MSSS

A selfie mostra Curiosity em frente ao “Mont Mercou” com um novo orifício próximo a uma amostra de rocha apelidada de “Nontron” – a 30ª amostra da missão até o momento.

Como revelado pela NASA, a broca da Curiosity pulverizou a amostra antes de colocá-la em instrumentos dentro do rover para que a equipe de ciência pudesse obter uma melhor compreensão da composição da rocha e quais pistas ela pode oferecer sobre o passado de Marte.

Esta área está na transição entre a “unidade portadora de argila”. A curiosidade está partindo e a “unidade portadora de sulfato” que está à frente no Monte Sharp, a montanha de 5 quilômetros de altura que o veículo espacial tem estado acumulando desde 2014.

NASA/JPL-Caltech/MSSS

Planeta Marte

Os cientistas pensam há muito tempo que essa transição pode revelar o que aconteceu com Marte quando ele se tornou o planeta deserto que vemos hoje.

Como revelado pela Agência Americana, as missões de superfície atribuem apelidos a pontos de referência.

O objetivo é fornecer aos membros da equipe da missão uma maneira comum de se referir a rochas, solos e outras características geológicas de interesse.

A selfie é composta por 60 imagens tiradas pelo Mars Hand Lens Imager (MAHLI) no braço robótico do rover em 26 de março de 2021, o 3.070º dia marciano, ou sol, da missão.

“Elas foram combinadas com 11 imagens tiradas pelo Mastcam no mastro, ou “cabeça”, do rover em 16 de março de 2021, o 3.060º dia marciano da missão”, detalhou.

Como detalhado, no blog oficial, a curiosidade também forneceu um par de panoramas usando sua Mastcam em 4 de março de 2021, o 3.049º dia marciano da missão.

Novas informações divulgadas pela NASA

Ao fotografar um panorama a cerca de 130 pés (40 metros) de distância do afloramento, depois rolando para o lado e disparando outro da mesma distância, o rover criou um efeito estereoscópico semelhante aos vistos em visores 3D.

Estudar o afloramento de mais de um ângulo ajuda os cientistas a ter uma ideia melhor da geometria 3D das camadas sedimentares do “Mont Mercou”.

Ainda de acordo com as informações, divulgadas nesta semana, m anáglifo da imagem pode ser visto através de óculos vermelho-azulados, que você pode aprender a fazer aqui .

