O Banco Central (BC) liberou oficialmente, nesta semana, as transferências bancárias pelo aplicativo WhatsApp no Brasil.

A decisão foi anunciada na noite desta terça-feira (30) pela autoridade monetária, de acordo com informações divulgadas pela Agência Brasil.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

“As operadoras Visa e Mastercard receberam autorizações de dois arranjos de pagamentos: transferência/depósito e operações pré-pagas, em que o cliente abastece uma carteira virtual com dinheiro para gastar mais tarde”, detalhou a agência.

Como detalhado, as operações só poderão ser feitas dentro do Brasil. Caberá ao próprio aplicativo definir as tarifas.

Ainda de acordo com as informações, os pagamentos de compras por meio da plataforma Facebook Pay, que haviam sido pedidos pelas operadoras, continuam sob análise e não foram incluídos na autorização.

Aplicativo WhatsApp e suspensão

Em junho do ano passado, o BC suspendeu o teste que o Facebook tinha começado a fazer no Brasil.

Como revelado, o Banco Central, na época, interrompeu o serviço para verificar os riscos da nova tecnologia.

Com informações da Agência Brasil

