Abril está logo aí e será uma nova fase importante para cada signo do zodíaco. Para aproveitar logo de cara essa mudança de ares, é preciso entender tudo aquilo que o rodeia no início deste mês.

Confira a energia com a qual cada signo iniciará abril de 2021:

Áries

A energia inicial deste mês fará você expressar melhor o que pensa e ser mais impulsivo. É melhor usar isso de forma eficiente e a seu favor, entendendo que nem tudo precisa ser dito ao pé da letra, mas sim de forma mais construtiva. Decida seus caminhos com paciência e vá ao encontro deles!

Touro

Suas necessidades ficam mais evidentes e este é um momento de buscar os frutos que deseja colher, seja no trabalho, amizade ou relacionamentos. O diálogo sincero será fundamental e você deve saber o que merece. Pense bem antes de dar respostas, usando a reflexão e intuição.

Gêmeos

Seus vínculos entraram em foco e a proximidade com algumas pessoas mostrará sua verdadeira face. Não tenha medo de expressar o que sentimentos ou gestos realmente significam para você; oportunidades que pareciam perdidas podem ser recuperadas. A sinceridade é sobre abordar as coisas como elas realmente são.

Câncer

Sua vida já não está atrás de um véu cor-de-rosa e algumas preocupações mudam. Você desejará ir atrás dos próprios interesses e pode se aproximar de realizar grandes sonhos. Este também será um momento de visitar tudo o que foi vivido no ano passado e tirar conclusões importantes.

Leão

Momento de contestar e ter opiniões contrárias as das pessoas que estão ao seu redor. Apenas tenha um melhor entendimento do que é essencial e do que pode ser ignorado para evitar dor de cabeça. Enfrente algumas mágoas e inseguranças para poder ser realmente livre.

Virgem

A mente pode ficar muito ocupada e apenas a calma o fará pensar nas coisas de forma mais objetiva. Lembre-se que é mais importante ser construtivo do que apenas ver os erros – próprios e dos outros. Sua forma de se comunicar é a ferramenta mais importante para conseguir o que deseja; por vezes, é melhor transformar sua maneira de se expressar em algo melhor, do que persistir em uma essência que não traz os resultados positivos que você realmente almeja.

Libra

Reencontrar os objetivos e interesses na vida está muito ligado com descobrir suas paixões. Esta fase o ajudará a reconhecer alguns erros e embarcar nestes projetos que realmente o deixam pleno. Será cansativo para muitos, mas a confiança em si mesmo e na sua luta valerá a pena.

Escorpião

A nostalgia e as recordações do passado podem ser fortes. É hora de abraçar suas experiências e não ter medo de pedir ou ir atrás do que precisa. O autocuidado é uma forma muito positiva de começar a se preparar para viver um melhor presente e futuro. Transforme-se sem medo.

Sagitário

A ambição que o faz se envolver em muitas coisas ao mesmo tempo pode deixá-lo um pouco pessimista. É melhor começar a ver as coisas boas e estar presente no agora, aproveitando os momentos e deixando que o romance, sentimentos e experiências façam você cuidar de si mesmo e dos seus relacionamentos.

Capricórnio

Você reflete sobre suas conexões mais próximas e deve ter coragem para ver a realidade. Decisões importantes tendem a chegar e é importante ter paciência para fazer as limpezas necessárias. Mantenha-se protegido e não se feche para novas amizades.

Aquário

É importante não se deixar afundar em conflitos ou situações que na verdade não levam a lugar nenhum. Você pode ficar confuso e deixar a tensão e estresse motivar atitudes neuróticas. Prefira usar a calma e a intuição a seu favor, descansando a mente para poder se reconectar com ela.

Peixes

Momento de novas oportunidades e desejo de mudança. Não tenha medo de se mover mais rápido para ir trás do que deseja, pois boas notícias tendem a fazer você vislumbrar o futuro de forma positiva. Lembre-se que a ambição não é algo ruim quando suas intenções são boas, mas para isso, algumas ligações com o passado devem ser finalizadas.