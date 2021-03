Diga a verdade: quantos fones de ouvido você já teve que trocar porque um lado ficou mudo, o fio se partiu ou simplesmente parou de funcionar? Seja para o smartphone, para o computador ou até mesmo para a televisão, a melhor opção são os fones sem fio com recurso de bluetooth.

Com eles você vai dizer adeus aos fios embaralhados e também ter a liberdade para fazer outras coisas longe do aparelho onde está conectado. Muitos deles também podem ser conectados em vários aparelhos ao mesmo tempo, o que permite que você ouça a televisão e se o seu celular tocar possa atender sem sair do lugar. Um luxo!

O importante é escolher bem o seu fone de ouvido sem fio – nada de marcas desconhecidas e desconfie quando o preço for muito baixo (é má qualidade na certa). Selecionamos 6 opções, todas de marcas respeitadas e com qualidade testada, para você escolher seu modelo. O investimento vai valer a pena. Confira:

1. Fone de ouvido Xiaomi Redmi Air Dots com Bluetooth – Compre a partir de R$153,06.

2. Haylou Xiaomi Fone de ouvido sem fio Bluetooth – Compre a partir de R$155,50.

3. Fone de ouvido Bluetooth Samsung Galaxy Buds+ Azul – Compre a partir de R$469,00.

4. Fone de ouvido sem Fio Free Preto JBL – Compre a partir de R$634,48.

5. Fone de ouvido Bluetooth Samsung Galaxy Buds Live Intra-Auricular Bronze – Compre a partir de R$699,00.

6. Fone de ouvido Apple Airpods 2 Branco Original Novo Apple – Compre a partir de R$1.029,00.

7. Fone de ouvido sem Fio Apple Airpods Pro com Estojo de Carregamento Wireless Branco – Compre a partir de R$1.699,00.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.