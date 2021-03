Mais uma semana começando e além de se preocupar com o look e a make, saber qual penteado utilizar é também um dos pontos fundamentais para inovar no dia a dia.

E que tal separar alguns minutinhos para conferir sugestões de penteados para cabelos crespos?

Se você ama um tutorial de cabelo não pode perder estas recomendações, pois a dica de hoje pode te contribuir muito em sua rotina. E para quem está curioso, o vídeo é da youtuber Gabi Oliveira, com dicas práticas de seu canal que você pode fazer sozinha em casa e a maioria sem gastar muito tempo.

Preparada para conferir quais são as sugestões e arrasar com o seu cabelo? Assista abaixo ao vídeo com 3 dicas de penteados bem legais e para fazer sem complicação.

