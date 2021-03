Mais uma semana chegou e já estamos no meio do mês! Aqui você pode conferir o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Veja tudo o que pode rolar entre 29 de março e de 4 abril de 2021:

Áries

Semana muitas movimentações no trabalho. Evite ficar chateado com situações que não consegue controlar; a melhor coisa que você pode fazer é tentar ignorar os comentários ruins das outras pessoas e seguir em frente.

Dias de boa sorte, principalmente com os números 09 e 32. Você recebe um presente que não esperava e pode ser de um novo amor. Alegrias o deixam mais animado.

Você pode planejar uma viagem. O azul ajuda a atrair sorte e abundância para iniciar próximo mês. É hora poupar mais dinheiro e buscar mais segurança financeira, lembre-se que embora seja bom viver a vida ao máximo, também é importante pensar no futuro.

Touro

Dias de se reinventar e começar o mês de abril com as energias mais positivas. O roxo ajudará a ter muita sorte e prosperidade. Serão dias de muita convivência com seus amigos próximos, apenas tente não exagerar com vícios e hábitos destrutivos.

Evite discussões com o parceiro e converse sobre seus sentimentos para decidir se continua com o relacionamento ou dá um tempo. Você muda renova sua imagem e ficará ainda mais radiante, o que pode ajudar nas conquistas e no emprego.

Reveja muito bem qualquer situação de pendências ou assinaturas de contratos para não ter problemas depois. Seus números da sorte são 00 e 26. Use o vermelho mais para atrair abundância.

Reprodução / giphy

Gêmeos

Bom momento para gerar dinheiro, mas é importante pensar duas vezes em como gastá-lo, pois isso pode ter consequências. Se organize mais com suas finanças para não ter problemas.

Semana de decisões importantes em sua vida e uma mudança de casa pode acontecer. O azul ajuda a atrair as melhores energias.

Lembre-se de que seu signo está em um estágio de crescimento, especialmente profissional. É hora de tomar iniciativas e atitudes promissoras.

Os geminianos são muito apaixonados, mas podem trocar de parceiro com facilidade; é hora de você amadurecer e se acalmar. Lembre-se que a violência e a falta de paciência nunca resolve nada, apenas a tolerância e diálogo pode mudar algo ou resolver os problemas.

Câncer

Momento de expansão e você poderá conseguir o que tanto deseja para crescer ainda mais . o roxo ajudará que a abundância reine em sua vida ao longo do mês.

Uma viagem pode ser planejada. Você aproveita esses dias para fazer as mudanças e organizações que estavam pendentes, principalmente em casa. Você terá sorte com os números 04 e 33 e deve usar o amarelo para atrair mais sorte.

Lembre-se que saúde é o mais importante e que sucesso e dinheiro são inúteis se você não for estiver bem; cuide-se mais. Não procure a felicidade nas outras pessoas, procure-a dentro de você. Corte todos as relações tóxicas ao seu redor para atrair mudanças.

Leão

Concentre-se no seu trabalho e canalize essa energia positiva para moldar tudo o que você deseja fazer, mas tente não cometer os erros de antes, como ser imprudente e arrogante. Neste primeiro mês de abril acenda uma vela roxa para ter sorte durante todo o mês. Se for viajar, tente não comer muito e não abuse do álcool. Seus números da sorte são 06 e 31. Você enfrentará alguns desafios importantes no ambiente de trabalho, procure não pensar com a cabeça fria e se concentre para que tudo corra bem e não fique frustrado. Lembre-se de que seu signo sempre pode fazer isso e muito mais, basta controlar seus impulsos de raiva e você verá que será vitorioso. Sua frase para esta semana é “Serei paciente comigo mesmo e saberei como valorizar todas as minhas realizações e compartilhar meus sucessos com as pessoas que amo.”

Virgem

Você fica ainda mais seletivo e só pretende ficar perto de quem é verdadeiro e leal. O roxo ajuda a atrair abundância. Você pode ter que mudar de casa. Você recebe dinheiro por pagamentos de dívidas do passado.

Um período de descanso ou férias pode chegar. Aproveite da melhor forma e se sinta mais relaxado, mas não descuide da saúde de jeito algum.

Alguém do signo de Áries, Sagitário ou Leão aparece em sua vida com intenções amorosas, então tente ficar aberto. Busque sempre o equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal. Você terá sorte com os números 02 e 18.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Libra

Ultimamente você tem tido alguns conflitos para tomar decisões, mas deve relaxar e pensar bem sobre o que deseja para sua vida. A oportunidade de descansar e entrar em contato com a natureza pode ajudá-lo a se sentir melhor.

Dinheiro pode chegar. Um amor do passado o procura para voltar a ter um relacionamento. Pare de se preocupar tanto com as coisas que você não pode controlar e deixe as coisas fluírem.

Dias de trabalho intenso pedem que você tente administrar melhor seu tempo. O azul o ajuda a realizar desejos e ter um próximo mês repleto de bênçãos.

Seus números da sorte são 03 e 18. Procure se manter em reflexão e conexão com a espiritualidade para encontrar os melhores caminhos.

Escorpião

Vários sinais chegam. Um relacionamento amoroso pode começar a ficar mais sério, apenas cuidado para escolher bem essa pessoa especial e não confunda só desejo com amor.

O azul ajudará a atrair abundância para abril. Será uma semana para colocar tudo em ordem no seu ambiente de trabalho, por isso não adie as pendências que foram se acumulando.

Uma dívida pode ser paga. Você fará uma viagem em breve. Procure dormir mais e coloque o celular de lado para aproveitar melhor seu dia.

Seus números da sorte são 01 e 27. É importante cuidar da sua saúde física, mental e emocional, cuidando-se para ser ainda mais feliz e realizar boas ações.

Sagitário

É hora de colocar os rancores de lado. Lembre-se que esses sentimentos negativos só afetam você, procure ser mais feliz e não dê importância às pessoas que podem mais o machucar.

Será uma semana com muitas pressões no seu ambiente de trabalho, por isso procure estar muito atento a todas as mudanças que estão por vir.

Uma viagem pode surgir. Os raios de sol o ajudam a ter mais energia positiva para ser feliz. Neste primeiro dia de abril, respostas podem chegar. Medite usando o roxo para aumentar a intuição.

Seus números da sorte são 14 e 55. Uma das forças mais poderosas é o amor, então pode ser hora de começar se abrir sem medo para um relacionamento.

Capricórnio

Seu signo é de caráter muito forte e deve aprender a controlar essa situação para que possa ser feliz em suas relações, especialmente as românticas.

Vai ser uma semana de muitas tarefas pendentes e você vai ficar um pouco nervoso; continue trabalhando como tem feito até agora, dando o seu melhor e veja os bons resultados.

Seus números da sorte são 07 e 13, combine-os com sua data de aniversário para que mais abundância chegue. Cuide melhor da sua saúde física, mental e emocional. Fique mais alerta e não se deixe cair em vícios e egoísmo.

Aquário

Nos próximos dias você conhecerá pessoas que são muito compatíveis com o seu signo, mas procure ter cuidado para não se apaixonar tão rapidamente. Lembre-se que você está em uma fase de autoconhecimento e crescimento pessoal.

Tenha cuidado com gastos desnecessários, mas também compartilhe seus ganhos de coração com as pessoas que o amam. Dias de viagens se aproximam. Tente tirar uma folga para renovar as energias.

Azul ajudará a ter um mês repleto de prosperidade. Alguém muito próximo começa a se afastar de sua vida, tente resolver antes que não haja solução. Seus números da sorte são 12 e 19. Medite para encontrar harmonia espiritual.

Peixes

Sua vida econômica começa a se normalizar; pague as dívidas pendentes e comece a economizar. Evite cair em fofocas em seu ambiente de trabalho, lembre-se de que elas só geram energia negativa.

Momento de ter mais abundância ao longo do mês. Não procure mais o amor, deixe-o vir sozinho e verá que alguém especial chega.

Você faz algumas mudanças em sua vida e também decide fazer algumas mudanças em sua casa para que as energias positivas fluam e você se sinta mais confortável em sua casa.

Tente se livrar de tudo que você não usa mais. Você terá sorte com os números 04 e 32. Use muito a cor amarela para ter mais sorte.